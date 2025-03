Napoli, a luglio l’erede di Kvaratskhelia: c’è un nome favorito su tutti

Dopo l’addio di Kvaratskhelia al PSG, il Napoli si prepara alla grande rivoluzione estiva. Con un budget importante e l’ambizione di tornare competitivo, c’è un nome in cima alla lista per raccogliere la sua eredità…

Il mercato di gennaio ha lasciato più domande che risposte in casa Napoli. La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, per una cifra che ha sfiorato i 100 milioni, ha riempito le casse, ma ha svuotato la squadra di un talento irrinunciabile. E il mancato arrivo di un sostituto all’altezza ha fatto storcere il naso ai tifosi.

Si è andati avanti con soluzioni di ripiego, tra adattamenti e scelte obbligate, ma è chiaro che serva altro. Lo sa bene Giovanni Manna, lo sa ancora meglio Antonio Conte, che ha già fatto capire che per restare sulla panchina azzurra dovrà avere garanzie concrete.

Ma la caccia al nuovo esterno sinistro è solo una parte del puzzle. Il Napoli ha già deciso che il budget per la rifondazione sarà enorme: circa 200 milioni di euro, tra le cessioni già avvenute (oltre a Kvaratskhelia, anche Osimhen è destinato a partire) e i ricavi della Champions League.

L’obiettivo è chiaro: dare a Conte una rosa all’altezza della sua ambizione. Per farlo, serviranno acquisti mirati, sia negli undici titolari che nelle rotazioni. La sensazione è che l’estate azzurra sarà caldissima, con trattative che cambieranno il volto del Napoli.

E allora, dopo il mercato di riparazione passato tra occasioni sfumate e trattative naufragate, il vero colpo sulla fascia sinistra arriverà in estate. E il nome in cima alla lista è già stato segnato in rosso.

Napoli, un nome su tutti: si torna su Garnacho, l’identikit perfetto

Se c’è un giocatore che Antonio Conte considera perfetto per il suo progetto, quello è Alejandro Garnacho, già corteggiato con insistenza a gennaio. Il talento argentino del Manchester United ha tutto quello che serve per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia: velocità, dribbling, qualità tecnica e una mentalità da protagonista.

Classe 2004, destro naturale che ama partire dalla sinistra per rientrare e calciare, proprio come il georgiano che ha lasciato Napoli. Garnacho è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, ma la sua situazione a Manchester è tutt’altro che stabile. Lo United non lo considera incedibile e con una Champions League da giocare, il Napoli ha le carte in regola per convincerlo.

Il prezzo? 50 milioni di euro potrebbe essere la base di partenza per trattare con i Red Devils. Una cifra importante, ma sostenibile per il Napoli, considerando gli incassi dalle cessioni già programmate.

Se la pista Garnacho dovesse complicarsi, il Napoli ha già pronte le alternative. Il secondo nome sulla lista è Karim Adeyemi, esterno offensivo del Borussia Dortmund, rapido e capace di giocare su entrambe le fasce. Di piede sinistro e meno esplosivo rispetto all’argentino, ma comunque un profilo di spessore internazionale.

Un’altra idea porta a Noa Lang, esterno offensivo del PSV, che a gennaio era stato blindato dagli olandesi. Il Napoli lo segue da tempo e potrebbe tornare alla carica in estate, quando le condizioni saranno più favorevoli.