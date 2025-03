Meret-Inter, la frase che chiarisce i dubbi: l’ha detto lui stesso

Le parole di Alex Meret sul suo futuro a Napoli contribuiscono a fare un po’ di chiarezza sulle speculazioni delle ultime settimane

A volte, più delle voci di mercato, parlano le parole dei diretti interessati. Ed è proprio questo il caso di Alex Meret, che in conferenza stampa ha fatto un po’ di chiarezza, con la consueta serietà, a tutte le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul suo possibile addio al Napoli. Nessuna frase ambigua, nessun tentativo di forzare la mano alla società. Solo chiarezza.

Dopo settimane di dubbi alimentati da chi raccontava di trattative ferme o complicate, con l’Inter pronta ad approfittare della situazione, Meret ha riportato tutto su un piano più semplice: lui al Napoli sta bene, e il rinnovo non è mai stato un problema.

Se è vero che nel calcio niente si può mai dare per scontato, è altrettanto vero che certe parole pesano. Quelle di Meret non lasciano molto spazio alle interpretazioni: la sua volontà è chiara. E forse anche il Napoli, che nel frattempo pare si stia anche guardando attorno, non ha mai messo davvero in discussione la sua posizione.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile inserimento dell’Inter, alla ricerca di un portiere per il futuro. La situazione contrattuale di Meret, in scadenza nel 2025, aveva fatto scattare più di un campanello d’allarme, e il fatto che – secondo alcune voci – il Napoli stesse vagliando il mercato estero per un nuovo numero uno aveva alimentato ulteriori sospetti.

La risposta di Meret alla domanda sul suo futuro

La domanda gliel’hanno fatta chiara: questa atmosfera incredibile, il calore dei tifosi, può essere decisiva per il tuo futuro? La risposta di Meret è stata altrettanto limpida.

“Nelle ultime due partita l’atmosfera è stata sempre bellissima – ha spiegato il portiere friulano – ed è sempre importante per noi, quando il pubblico è questo ci dà una mano a dare qualcosa in più per vincere. A Napoli sono da tanti anni, non vedo nessun problema per il futuro e giocare partite così è un grande orgoglio. Non vedo problemi”.

Non una parola fuori posto. Non un accenno che potesse essere interpretato come un messaggio nascosto alla società o una pressione per chiudere il rinnovo. Anzi, è sembrato il contrario: Meret ha confermato di sentirsi a casa e di non vivere alcuna incertezza.

Dopo tante speculazioni, oggi, alla luce di queste dichiarazioni, tutto cambia prospettiva. Meret ha semplicemente ribadito il suo attaccamento alla maglia azzurra, con quella sobrietà che lo ha sempre contraddistinto. Nessun colpo di scena, nessuna forzatura. Solo la voglia di continuare in una città dove gioca da anni e dove ha vinto uno Scudetto storico.

La sensazione a questo punto è che il rinnovo arriverà. Magari senza clamori, come nello stile del portiere friulano, ma con la consapevolezza di aver trovato un equilibrio che non è facile rompere.

Per chi si chiedeva se Meret potesse lasciare il Napoli, adesso la risposta l’ha data lui stesso. E a giudicare dal tono, non sembrano esserci margini per sorprese. Almeno per ora.