Como scatenato, altro colpo stile Dele Alli: stavolta è un Campione del Mondo

Il Como non si ferma più: dopo Dele Alli, spunta l’idea di un altro campione pronto a rimettersi in gioco. Ecco perché può essere l’inizio di qualcosa di grande

C’è chi sogna in grande. E poi c’è il Como, che sogna e lavora come se non ci fosse un domani. In un calcio dove la fretta è la regola, i lariani vanno controcorrente: idee chiare, programmazione e, soprattutto, nessuna paura di osare.

La parola d’ordine è una sola: costruire. E non si tratta solo di salvare la categoria – quella è roba vecchia. Si tratta di lasciare il segno, di portare il Como in un’altra dimensione.

Lo stanno facendo a modo loro: con pazienza e colpi di scena. Il primo? Dele Alli. Un giocatore che fino a qualche anno fa sembrava destinato a vincere tutto e che oggi, invece, sta cercando di ritrovare sé stesso proprio qui, sulle rive del lago, dopo alcuni anni davvero bui.

Non ha ancora messo piede in campo, non ha esordito, ma si allena con la squadra da mesi. E l’idea è che possa diventare una risorsa vera per la prossima stagione. Magari non subito protagonista, ma di certo una pedina da recuperare senza fretta. Questo è il modello Como: prendersi il tempo che serve per riportare in alto chi ha voglia di ricominciare.

Ed è proprio su questa filosofia che si inserisce l’ultima idea di mercato: Paul Pogba. Sì, il “Polpo”. Uno che ha vinto tutto, dallo Scudetto al Mondiale, e che oggi si ritrova libero dopo aver scontato la squalifica per doping. Non è scomparso dai radar, anzi: Pogba è ancora al centro dell’attenzione, solo che adesso il tema è un altro. Cosa farà? Dove andrà? Qual è il prossimo passo?

Pogba, addio squalifica per doping: Como è il progetto giusto per ripartire

Si è parlato tanto di un suo possibile ritorno in Ligue 1, al Marsiglia, dove si era davvero vicini a chiudere l’accordo. Poi tutto è saltato. E le offerte dall’Arabia Saudita sono sempre lì, con i soliti contratti faraonici pronti a tentarlo. Ma Pogba non ha ancora deciso. E tra le opzioni, c’è anche un ritorno in Serie A. Non alla Juventus, ovviamente, ma al Como.

Perché Como? Perché qui c’è tempo. C’è uno spogliatoio costruito su misura per chi vuole tornare protagonista senza il fiato sul collo. C’è una società forte, che ha i mezzi economici e le idee per guardare lontano. E poi c’è Fabregas, uno che sa parlare ai calciatori.

Il piano sarebbe semplice: Pogba inizierebbe subito ad allenarsi con la squadra, respirerebbe l’aria giusta e si preparerebbe con calma per tornare in campo il prossimo anno, al fianco di campioncini in erba come Nico Paz e Diao: la guida perfetta per calciatori giovani e così talentuosi.

Sarebbe il leader di un gruppo che punta in alto. Non solo un colpo mediatico, ma un uomo squadra, capace di far crescere i più giovani e guidare i compagni con la sua esperienza. In fondo, parliamo di un Campione del Mondo, uno che ha vissuto il calcio ai massimi livelli. E che, con la giusta motivazione, potrebbe ancora fare la differenza.

La salvezza, quest’anno, è l’obiettivo minimo. Ma in società già si guarda oltre. Il vero sogno si chiama Europa, e per arrivarci servono campioni veri. Pogba potrebbe essere la chiave per aprire quella porta, il primo tassello di un progetto che punta a rendere il Como una realtà solida e rispettata anche fuori dai confini italiani.

E allora viene da chiedersi: vedremo davvero Pogba con la maglia del Como? Difficile dirlo adesso. Ma se c’è un posto dove il “Polpo” può riprendersi la scena, forse è proprio questo.