Inter, Inzaghi può esultare: arriva una buona notizia per il tecnico – SerieAnews

Inter, Simone Inzaghi può finalmente esultare: arrivano buone notizie per il tecnico

Il Feyenoord stasera, l’Atalanta domenica. Cinque giorni di fuoco, di passione se vogliamo per l’Inter che in poco meno di una settimana si gioca gran parte del futuro di questa stagione. Il dato è chiaro: dopo la vittoriosa gara d’andata contro gli olandesi mercoledì scorso, i nerazzurri devono completare la missione oggi per volare ai quarti.

Simone Inzaghi è stato chiaro: si punta alla Champions League diretti e senza fronzoli, perché quest’anno l’Inter punta al triplete. Anzi, al poker considerato anche il Mondiale per Club. E così superare il Feyenoord è quasi il minimo sindacale, per poi giocare un quarto di finale da far tremare i polsi contro il Bayern Monaco che ha messo in cassaforte la qualificazione dopo il 3-0 dell’andata al Bayer Leverkusen.

Insomma, focus sulla Champions League al momento per poi concentrarsi successivamente, a partire da stasera, sulla Serie A. Domenica, infatti, la trasferta a Bergamo sarà un ostacolo durissimo. L’Atalanta è rientrata in corsa per il campionato ed è in un momento davvero brillante come ha sottolineato il 4-0 rifilato alla Juventus domenica.

Inter, vantaggio sul Napoli ma squadra in difficoltà

L’Inter, peraltro, in Serie A ha un solo punto di vantaggio sul Napoli secondo ed appena tre lunghezze sull’Atalanta. Insomma, quella contro la Dea è una gara che può anche essere decisiva. Come se non bastasse, la formazione di Simone Inzaghi è l’unica impegnata su più fronti tra le tre in lotta per il titolo.

Una situazione che da un lato inorgoglisce la squadra nerazzurra, dall’altro può portare l’Inter ad andare in difficoltà nelle prossime settimane. La rosa meneghina si è di colpo scoperta fragile; se la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram funziona ed è una delle più performanti d’Europa, dall’altro lato Arnautovic e Taremi non hanno dimostrato di essere al livello dei titolari.

E stesso dicasi anche degli altri reparti. Se all’Inter sembra mancare un valido ricambio di Calhanoglu, con gli infortuni in serie sulle fasce, Inzaghi è andato in difficoltà come mostrato anche nell’ultimo turno di campionato con la rimonta in affanno contro il Monza ultimo in classifica.

Buone notizie per Inzaghi: il dato è chiaro e netto

Per il tecnico nerazzurro, però, sono arrivate ottime notizie. L’Inter è ancora prima in classifica ed i bookmakes continuano a premiare la formazione Campione d’Italia. Il bis tricolore, infatti, è quotato ad 1,58 volte la posta a fronte del 2,70 volte la posta che premierebbe lo scudetto del Napoli.

Se la vittoria contro la Fiorentina della formazione di Antonio Conte ha premiato gli azzurri con la quota rivista al ribasso, c’è ancora un divario abbastanza netto tra le parti. In ribasso anche la quota dell’Atalanta che dopo il 4-0 rifilato alla Juventus è passato da 9,50 a 7 ma ugualmente ancora lontana dal duo di testa. Insomma, si profila un testa a testa fino alla fine tra inter e Napoli, in vista di una gara, quella di Bergamo, che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.