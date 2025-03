Liverpool, 500 milioni per il mercato: c’è anche una stella della Serie A nel mirino

Il Liverpool è pronto a sbaragliare il mercato: pronti 500 milioni di euro per l’estate, nel mirino anche una stella di Serie A

Il Liverpool vive una stagione dal doppio volto. Da una parte il dominio in Premier League, con un ampio vantaggio sulle inseguitrici e il titolo ormai a un passo. Dall’altra, la delusione cocente in Champions League: l’eliminazione agli ottavi di finale contro il PSG, arrivata ai calci di rigore, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi.

Arne Slot, sa che il club dovrà intervenire pesantemente sul mercato per mantenere il livello d’eccellenza a cui Anfield è abituato. E la dirigenza è pronta a mettere sul piatto ben 500 milioni di euro in estate per il mercato.

Liverpool, Van Dijk e il futuro della difesa

Uno dei nodi cruciali riguarda Virgil van Dijk. Il capitano olandese ha un contratto in scadenza nel 2025 e il suo rinnovo è tutt’altro che scontato. Il PSG è alla finestra e il Liverpool sta già valutando alternative di alto livello per sostituirlo.

Tra i nomi caldi c’è Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, valutato 50 milioni, e Jorrel Hato dell’Ajax, che potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 30 milioni. Attenzione anche a Dean Huijsen, giovane talento che la Juventus ha ceduto al Bournemouth l’estate scorsa per 15 milioni e che ora potrebbe finire al Liverpool per 60 milioni.

Difesa e attacco: chi può partire

Il Liverpool è pronto a salutare alcuni pezzi importanti della rosa. Trent Alexander-Arnold potrebbe lasciare Anfield, con il Real Madrid interessato al terzino inglese. In bilico anche il futuro di Andy Robertson e Kostas Tsimikas, con uno dei due destinato a partire. A sinistra, il nome caldo è Milos Kerkez, ex Milan oggi al Bournemouth, valutato intorno ai 50 milioni.

In attacco la situazione è ancora più delicata. Il futuro di Mohamed Salah è sempre più lontano da Liverpool, con le sirene dell’Arabia Saudita che suonano forti. Anche Diogo Jota e Darwin Núñez non hanno convinto del tutto e potrebbero essere sacrificati per finanziare nuovi colpi.

Obiettivi di mercato: Lookman e altri colpi in arrivo

Il Liverpool ha già individuato alcuni rinforzi per la prossima stagione. L’attacco potrebbe essere rivoluzionato con l’arrivo di un grande nome. In cima alla lista c’è Alexander Isak del Newcastle, ma il prezzo di 200 milioni richiesto dai Magpies rende l’operazione complicata.

Un’alternativa concreta arriva dalla Serie A: Ademola Lookman dell’Atalanta. Il nigeriano è stato uno dei migliori esterni offensivi del campionato e il Liverpool ha già avviato i contatti con il club bergamasco per un trasferimento che potrebbe aggirarsi sui 60 milioni.

Oltre a Lookman, il Liverpool valuta anche il giovane Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe arrivare per 80 milioni. Insomma, i Reds si preparano a una vera e propria rivoluzione, con un mercato che potrebbe superare i 500 milioni di euro. I tifosi possono aspettarsi un’estate caldissima, tra addii pesanti e colpi stellari per riportare il Liverpool ai vertici del calcio europeo.