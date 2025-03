Donnarumma torna in Italia? Annuncio importante sul suo futuro

Si parla sempre più spesso di un ritorno di Donnarumma in Serie A. Cosa sta succedendo davvero? Un annuncio chiarisce le intenzioni del portiere

Non è la prima volta. Non sarà nemmeno l’ultima. Quando arriva il momento in cui qualcuno deve metterci la faccia, meglio ancora le mani, Gianluigi Donnarumma si fa trovare lì, pronto. È successo qualche giorno fa, in una di quelle partite che segnano la stagione di una squadra. Paris Saint-Germain contro Liverpool. Andata ottavi di finale di Champions League. Una sfida da dentro o fuori, se non altro per l’aria che si respirava al Parco dei Principi.

Donnarumma ha detto la sua. Ha chiuso la porta come solo lui sa fare. Ai rigori, certo. Ma non solo. Parate d’istinto, respinte di forza, sicurezza da leader. Lo chiamano ancora “Gigio”, ma in campo ha la freddezza di un veterano navigato. Lì, sulla linea di porta, è lui contro tutti. E, come al solito, non sbaglia.

Eppure, nonostante l’ennesima prestazione da protagonista, sul tavolo resta una questione piuttosto spinosa: il futuro di Donnarumma. Il suo contratto con il PSG scade nel 2026. Sembra lontano, in fondo manca più di un anno, ma nel calcio queste scadenze si avvicinano a passi da gigante, soprattutto quando i rinnovi non arrivano.

Le trattative per il prolungamento non sembrano fare grandi progressi per ora. Una situazione che inizia a far rumore, tanto in Francia quanto in Italia. Non è da escludere che, in mancanza di un accordo, il Paris possa decidere di mettere sul mercato il suo portiere già da questa estate. Sarebbe un’occasione ghiottissima per tanti club europei. E qui entriamo in un territorio che ci riguarda da vicino.

Il futuro di Donnarumma: PSG, Italia o estero?

C’è chi si è già messo comodo a osservare la situazione, pronto ad approfittare del momento. E non solo all’estero, dove il Bayern Monaco, che cerca un portiere per il dopo-Neuer, è pronto a muoversi se dovesse aprirsi uno spiraglio. E attenzione anche a squadre come Liverpool, Manchester City, Manchester United, che potrebbero decidere di cambiare il portiere a breve dando il via ad un interessante giro di valzer.

Anche in Italia le sirene si sono accese da un po’. La Juventus lo segue da anni. Da un po’ di tempo anche l’Inter, che ha bisogno di prepararsi al dopo-Sommer, sta valutando le mosse.

E poi c’è quella voce che circola, quasi sottovoce, ma che fa rumore lo stesso: il Milan. Sì, proprio il club che ha visto crescere Gigio, che lo ha lanciato in Serie A e che poi lo ha lasciato andare, tra lacrime e rimpianti. Un ritorno sarebbe clamoroso, difficile, ma non impossibile. Nel calcio, si sa, le cose cambiano in fretta.

E lui, cosa dice? Al momento, niente di definitivo. Ma è stato il suo agente Enzo Raiola a fare chiarezza, parlando a l’Equipe: “La nostra priorità è prolungare il contratto con il Paris Saint-Germain”. Anche perché, dopo anni di tentativi andati a vuoto, quella Champions League potrebbe essere davvero vicina. E dopo anni di delusioni in tal senso, vedere il PSG vincerla senza di lui sarebbe uno smacco davvero troppo grande.

Certo, tutto può cambiare. Se il PSG non troverà la quadra sul rinnovo, la porta potrebbe aprirsi. E allora qualcuno potrebbe bussare, forte. Donnarumma resta uno dei migliori portieri al mondo, nonostante i periodi difficili, le critiche, gli errori che ogni tanto sono costati cari. La Serie A lo aspetta. E non solo per questioni nostalgiche.