Inter-Napoli, salta il rinnovo: affare a parametro zero

Fine stagione, tempo di parametri zero: a giugno c’è un calciatore che potrebbe fare il salto della barricata e rilanciare la sfida scudetto fra Inter e Napoli

C’è un momento, nella stagione di ogni club, in cui l’entusiasmo per i gol segnati e i trofei inseguiti lascia spazio ai fogli Excel. Si fa l’appello: chi resta, chi parte, chi ha ancora un senso all’interno del progetto tecnico. E poi ci sono loro, i giocatori che entrano nel limbo dei parametri zero. Né confermati né salutati, ma formalmente liberi. Il confine tra occasione e dimenticatoio, tra rilancio e oblio, sta tutto lì: in una firma che non arriva.

A giugno, come ogni anno, saranno in tanti a finire nel mucchio dei free agent. Alcuni usurati, altri semplicemente finiti fuori giro. Ma ci sono anche quelli che – pur avendo superato il picco anagrafico – restano calciatori solidi, funzionali, magari pure sottovalutati. È il caso di chi ha vinto, si è messo da parte per un po’ e ora, complici circostanze favorevoli, è tornato a farsi notare. Non un giovane in rampa di lancio, ma nemmeno un reduce nostalgico.

Stefan de Vrij, per dire.

Se fosse una serie TV, il centrale olandese dell’Inter sarebbe uno di quei personaggi che pensavi eliminati nella seconda stagione e invece ti spuntano di nuovo nella penultima puntata con un ruolo decisivo. Dopo essere stato superato nelle gerarchie da Francesco Acerbi, sembrava destinato a una lenta uscita di scena. Ma quest’anno, tra infortuni altrui e prestazioni maiuscole, ha ritrovato spazio e centralità.

Non ha mai fatto rumore. È tornato titolare, ha dato continuità, ha convinto. Non è poco, per uno che ha 33 anni suonati e che sembrava fuori dai radar. Ma nonostante il rendimento più che positivo, e le parole lusinghiere del suo agente Federico Pastorello, che pochi giorni fa si è speso pubblicamente sia per lui che per Acerbi – “meritano entrambi il rinnovo”, ha detto – il contratto in scadenza è ancora lì, intonso. E i dubbi sono parecchi, su entrambi.

Per Acerbi ci può stare: è del 1988, ha già dato tanto. Ma De Vrij (1992) è ancora dentro un’età di piena spendibilità, specialmente per chi cerca certezze pronte all’uso. E infatti qualcuno, da tempo, ci sta pensando. Qualcuno con un progetto da rinforzare e una difesa da ripensare quasi da zero, almeno nei rincalzi.

Napoli, idea De Vrij: può arrivare in scadenza di contratto

Quel qualcuno è il Napoli. Che con Conte ha ritrovato stabilità e solidità e ha iniziato a insidiare proprio l’Inter nella corsa allo scudetto. De Vrij, per motivi tecnici e ambientali, potrebbe fare al caso di Conte. Lo conosce bene, lo ha già allenato e apprezzato. Non deve spiegargli nulla. De Vrij di lui disse “Il 3-5-2 di Antonio Conte lo paragono a un quadro di Mondrian, simmetrico, quello di Simone Inzaghi a uno di Van Gogh, più fantasioso: è questo che cambia tra loro. Sono due allenatori che hanno avuto ragione perché hanno vinto”.

E così a giugno, con una firma secca, Conte potrebbe portarselo a casa senza pagare un euro di cartellino. E il ds Giovanni Manna, che deve riscattarsi dopo il mercato di gennaio e di occasioni del genere ne cerca con piacere, ci sta facendo più di un pensiero.

Non è il solo, ovviamente. Perché De Vrij, a parametro zero, fa gola anche a diversi club stranieri. Ma il Napoli ha il vantaggio di giocare d’anticipo e di avere una maglia da titolare da offrire. L’Inter, nel frattempo, osserva. Potrebbe muoversi, ma finora non l’ha fatto. E il tempo stringe.

Anche perché lo smacco potrebbe essere doppio. Perché se da un lato il Napoli studia il colpo in entrata, l’Inter aveva pensato a un’operazione a parti invertite. Sì, perché pure Alex Meret è a scadenza e la sua situazione contrattuale aveva attirato più di uno sguardo da Milano. Peccato che qui la storia sia diversa. Meret, infatti, sembra vicino a dire sì al Napoli. Il rinnovo è praticamente definito, manca solo l’annuncio ufficiale. Un segnale forte, quasi una rivincita incrociata: se l’Inter si fa soffiare De Vrij, il Napoli – almeno – blinda il suo portiere.

Due storie che si incrociano. Due club che si osservano, si punzecchiano, si incastrano. E chissà che, come spesso accade, una firma non basti per cambiare gli equilibri di un’intera stagione.