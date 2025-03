Inter, Marotta lo soffia al Milan: “Arriva lui”

Inter, arriva il colpo di Giuseppe Marotta: il presidente nerazzurro lo soffia al Milan e vince il derby di mercato

Un stagione che può essere epica, con il Triplete ma può anche finire con una delusione di proporzioni gigantesche con il fallimento sia in campionato che in Champions League. Un filo sottile divide il trionfo dal fallimento in casa Inter, attesa da un finale di stagione da vivere praticamente a mille all’ora.

L’unico club a lottare su tre competizioni differenti, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con un impegno pressocché ogni tre giorni. Senza sosta, senza possibilità di respiro, con un motore che ha già macinato molti chilometri in questa stagione e rischia di rompersi sul più bello.

Simone Inzaghi ne è cosciente e lavora provando a centellinare tutte le forze a disposizione senza far andare in sovraccarico i calciatori. E così nelle prossime settimane vedremo un turn over forse più spinto ancora, anche se il tecnico è cosciente come in alcuni ruoli le alternative non sono all’altezza dei titolari.

Un aspetto, questo, che ha pure evidenziato alla dirigenza e che vorrebbe modificare in vista della prossima stagione. Anzi, è proprio uno di paletti imposti dal tecnico per restare in nerazzurro anche la prossima annata.

Inter, quale futuro per Inzaghi: obiettivo rinnovo

Com’è noto, Inzaghi ha un contratto con l’inter fino al giugno del 2026. Per la dirigenza, però, l’allenatore è un punto focale del progetto ed in Viale della Liberazione si lavora ad un prolungamento di un’ulteriore stagione, fino al 2027 con tanto di aumento dell’ingaggio a 7,5 milioni di euro bonus esclusi che porterebbero i suoi emolumenti ad oltre 10 milioni.

Una cifra davvero molto importante che potrebbe indurre l’allenatore a firmare ancora con i nerazzurri e proseguire la sua avventura a Milano. Non è però escluso un ribaltone. Simone Inzaghi è finito nel mirino di diversi club della Premier League che i estate potrebbero fiondarsi su di lui, soprattutto in caso di vittoria della Champions League.

L’idea di Inzaghi è però rinnovare e prolungare il suo contratto con i nerazzurri: Milano è diventata una sorta di seconda casa per lui e la sintonia con Marotta ed Ausilio è totale. Inzaghi, peraltro, è consapevole di poter aprire un ciclo vincente alla Pinetina. Potrebber, però, esserci un risvolto clamoroso ed inatteso, uno scenario al momento imponderabile.