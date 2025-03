Juve, servono 100 milioni: sacrificato un top player

La Juventus avrà bisogno di 100 milioni di euro per il bilancio: pronto il sacrificio di un top player in vista del calciomercato estivo

Alla Juventus serviranno 100 milioni di euro per far respirare il bilancio, e in vista del calciomercato estivo è pronto il sacrificio di un top player. I tifosi bianconeri temono un addio che potrebbe cambiare il volto della squadra. Exor, la holding che controlla il club, sembra aver chiuso i rubinetti, e la dirigenza dovrà fare i conti con una situazione economica complicata.

La mancata citazione del club nella lettera di primavera di John Elkann agli azionisti, come riportato dal Corriere dello Sport, è un segnale che non passa inosservato. Nessun allarme, ma un messaggio chiaro: la strada per nuovi investimenti è chiusa, e per rinforzare la rosa servirà un sacrificio.

Juventus: le strategie di calciomercato per far quadrare i conti

Il mercato estivo della Juventus si preannuncia ricco di grandi decisioni. Exor, la holding che controlla il club, sembra aver mandato un messaggio chiaro: “Alt, strada chiusa”. Tra meno di un mese, i dirigenti busseranno alla porta per conoscere le risorse economiche a disposizione, ma la risposta potrebbe non essere quella sperata.

Per far quadrare i conti, la Juventus ha bisogno di 100 milioni di euro, una cifra necessaria non solo per rinforzare la rosa, ma anche per dare ossigeno a un bilancio che rischia di soffocare. Il buco di 25 milioni di euro per il mancato raggiungimento degli ottavi di Champions League, i 70 milioni già impegnati per i riscatti e l’accantonamento dello stipendio di Thiago Motta pesano come macigni.

E se a questo si aggiungessero i mancati ricavi della prossima edizione della Champions, lo scenario diventerebbe ancora più complicato. La dirigenza, come si dice, deve rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione. Un sacrificio illustre sembra inevitabile, e i tifosi sono già in ansia.

Juventus, via un top? Non solo Vlahovic e Yildiz in vetrina

La cessione di un top player della Juventus è un’ipotesi che fa tremare i tifosi, ma potrebbe essere la chiave per sbloccare il mercato estivo. Yildiz e Vlahovic sono i nomi caldi, pronti a finire in vetrina per portare nelle casse bianconere i 100 milioni necessari, ma non solo.

Tra questi, due colonne italiane rischiano di salutare Torino. Federico Gatti e Andrea Cambiaso, entrambi leader nello spogliatoio, potrebbero essere sacrificati. Gatti, in scadenza nel 2028, è nel mirino di Newcastle e Napoli: la Juventus chiede 30-35 milioni per cedere il cartellino del difensore ex Frosinone, un giocatore che ha conquistato i tifosi con la sua grinta.

Andrea Cambiaso, invece, è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro: sul laterale ci sono Liverpool, Bayern Monaco, Real Madrid e il Manchester City, che già a gennaio aveva mostrato interesse,

Anche Yildiz e Vlahovic, da mesi al centro dei rumors, potrebbero essere sacrificati: chi sarà il prescelto? I tifosi sperano che il club trovi un modo per evitare un addio che spezzerebbe il cuore. Il giovane proveniente dalla Next Gen ha subito fatto innamorare i tifosi e potrebbe rappresentare la cessione più dolorosa tra tutte. Il serbo, invece, appare in via di uscita e solo un colpo di scena lo tratterebbe ancora a Torino.

Bisognerà quindi poi lavorare sulle sostituzioni, non potendo più sbagliare sul mercato. Acquisti fallimentari come quelli di Nico Gonzalez non sono più concessi. La Juventus deve dare una svolta e lo deve fare concretamente, per evitare un altro anno di delusioni.