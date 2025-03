Dalla Nazionale alla Premier League: come Tonali, è pronto a lasciare la Serie A

Dalla Nazionale alla Premier League: come Sandro Tonali, il calciatore di Spalletti è pronto a volare in Premier League

L’Italia è stata eliminata dalla Nations League dopo aver sfiorato l’impresa con la Germania. il nostro calcio sta faticosamente provando a rialzare la testa dopo le recenti delusioni, tra i due Mondiali a cui non ha partecipato la selezione azzurra all’Europeo con eliminazione contro la Svizzera.

Il rinnovamento è stato affidato a Luciano Spalletti e sono diversi i talenti italiani che si stanno mettendo in mostra. Dai vari Tonali ad Udogie che giocano in Premier League a Donnarumma pilastro del PSG ci sono anche calciatori che si stanno mettendo in mostra nella nostra Serie A. E sono finiti nel mirino delle big d’Oltremanica, oltre ai top club italiani.

Lucca, show ad Udine: l’addio a Udine sembra vicino

Lorenzo Lucca sta vivendo una stagione fantastica con la maglia dell’Udinese, e i suoi numeri sono lì a testimoniarlo. Con 10 gol e 1 assist in 28 presenze, l’attaccante classe 2000 ha dimostrato di saper far la differenza in ogni occasione.

La sua media di un gol ogni 198′ è impressionante, e se consideriamo che ha messo a segno 2 gol in Coppa Italia in sole 3 partite disputate, si capisce perché i riflettori su di lui siano più che giustificati. Il suo contributo, insomma, è stato fondamentale per l’Udinese, e adesso potrebbe essere pronto per fare il salto di qualità.

La stagione di Lorenzo Lucca si sta rivelando un trampolino di lancio verso un futuro più ambizioso. Con il calciomercato che si avvicina, è molto probabile che l’attaccante lasci Udine. Diverse squadre di Serie A hanno messo gli occhi su di lui, e tra queste spiccano il Napoli e l’Inter.

I partenopei, in particolare, lo seguono da tempo, considerandolo una valida alternativa a Lukaku per rafforzare il reparto offensivo. Anche i nerazzurri sono molto interessati, monitorando con attenzione le sue prestazioni, con l’obiettivo di puntare su Lucca nella prossima stagione.

Le squadre interessate: dalla Premier alla Liga

Non sono solo le italiane a guardare con interesse al giovane centravanti. Le sue prestazioni hanno attirato anche club internazionali. In Premier League, il Nottingham Forest è una delle squadre che lo sta seguendo con attenzione. La squadra inglese ha ambizioni elevate, con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League, e Lucca potrebbe essere una pedina importante nel loro progetto di crescita.

Ma non solo: anche Arsenal e Liverpool sono in corsa per il giovane attaccante. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di nuovi talenti offensivi e Lucca potrebbe essere la soluzione ideale per potenziare il reparto avanzato. La lista delle pretendenti non finisce qui. In Spagna, infatti, anche l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Lucca, convinto che il suo profilo possa adattarsi perfettamente al gioco di Simeone.

La concorrenza, insomma, è davvero agguerrita, e l’Udinese si prepara a scatenare una vera e propria asta. La richiesta per il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe salire ulteriormente con i bonus, a seconda delle offerte che arriveranno nei prossimi mesi.

La stagione che Lucca sta vivendo è una delle sue migliori e ha messo in luce tutto il suo potenziale. La sua crescita continua a stupire, e la finestra di mercato estiva sarà probabilmente il momento in cui il giovane attaccante darà il via alla sua nuova avventura. Sarà interessante vedere dove finirà e quale club riuscirà a convincerlo a vestire la propria maglia. La domanda è: dove lo vedremo la prossima stagione?