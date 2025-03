Fantaconsigli di formazione per la 30ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 30ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Man a Vlahovic: voi chi schiererete in campo?

Prima giornata dopo la lunga sosta per le nazionali, cifra tonda e rush finale per questa Serie A e per il nostro Fantacalcio. É l’ultima chance di rimonta, ancora 27 punti e poi sarà finita. Qualcuno è spacciato, qualcuno si gioca tutto e lo farà fino all’ultimo. La 30a giornata di Serie A ci regalerà un interessantissimo Napoli-Milan e un altrettanto croccante Fiorentina-Atalanta.

Dal forfait di Lautaro Martinez, alla nuova Juventus di Tudor. Le probabili formazioni di questo turno di Serie A andranno monitorate costantemente per non sbagliare lo schieramento della vostra squadra.

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 12:00 per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: la rinascita di Vlahovic

Il nostro Claudio Mancini si affida a Caprile per la porta nella sfida casalinga contro il Monza. I sardi possono fare punti salvezza preziosi e ci sono buone chance di un cleansheet. In difesa spazio a uno dei migliori al Fantacalcio per fantamedia nel suo ruolo, parliamo di Carlos Augusto, spesso decisivo in gare come queste. A centrocampo fiducia a Da Cunha in un magic moment, mentre in attacco è a caccia di riscatto Dusan Vlahovic, alla prima di Tudor.

🔹 Caprile (Cagliari) – Contro il Monza può confermare quanto di buono visto in queste settimane e portare anche un cleansheet.

🔹 Carlos Augusto (Inter) – La gara casalinga contro l’Udinese può esaltarlo anche in zona gol.

🔹 Da Cunha (Como) – Viaggia sulle ali dell’entusiasmo e può portare il secondo gol di fila.

🔹 Vlahovic (Juventus) – Contro il Genoa va messo, è la prima di Tudor e vuole riscattarsi.

🚀 I consigli di Antonio Papa: massima fiducia a Kean

Per la porta, il nostro Antonio Papa, punta su Svilar, che sta vivendo un periodo magico con la Roma e al Fantacalcio. In difesa, fiducia a Zappacosta nel big match contro la Fiorentina, le sue sgasate potrebbero far male ai Viola. Anche Antonio crede in Da Cunha a centrocampo, la sfida casalinga con l’Empoli stuzzica. Davanti nessun dubbio su Kean, reduce da una doppietta in Nazionale.

🔹 Svilar (Roma) – A caccia del terzo cleansheet consecutivo, il sesto in sette partite. A Lecce si può.

🔹 Zappacosta (Atalanta) – L’Atalanta deve rialzarsi dopo la sconfitta con l’Inter. L’esterno ha il piede caldo.

🔹 Da Cunha (Como) – In casa con l’Empoli può continuare il suo periodo di forma.

🔹 Kean (Fiorentina) – In campionato non segna da 7 giornate, deve tornare a brillare anche in Serie A.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: ultima chance per Man

Anche Mariangela crede in Svilar contro il Lecce, ha svoltato al Fantacalcio e ci punta. In difesa ispira Beukema, con un Bologna così in forma e un Venezia che non segna mai. Per il centrocampo ultime chance per Man, che ha una possibilità di riscattarsi contro il Verona. Infine, in attacco, tutto su Lookman, si esalta in questi big match.

🔹 Svilar (Roma) – Vive un momento d’oro e non si può che puntare su di lui.

🔹 Beukema (Bologna) – Tra i migliori in difesa di un Bologna magico. Via libera a Venezia.

🔹 Man (Parma) – Deve tornare a portare bonus. Ultime chance in un campionato deludente.

🔹 Lookman (Atalanta) – Si esalta contro le big. Anche all’andata ha segnato alla Fiorentina.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: jolly Arnautovic

Per l’esperto Lorenzo Cantarini, il nome ideale in porta è quello di Skorupski, recuperato da un infortunio. Nel reparto difensivo occhi puntati sulla sorpresa Coppola, che potrebbe far male al Parma di Chivu. A centrocampo cerca riscatto Calhanoglu, potrebbe sbloccare lui la gara con l’Udinese. Infine, in attacco, ancora un calciatore dell’Inter: Arnautovic. Jolly senza Lautaro in campo.

🔹 Skorupski (Bologna) – Il Venezia non segna quasi mai e lui può portare un cleansheet.

🔹 Coppola (Verona) – L’uomo in chiave bonus che non ti aspetti. Può dare soddisfazioni.

🔹 Calhanoglu (Inter) – Può ritrovare il gol in una sfida da non sottovalutare per l’Inter.

🔹 Arnautovic (Inter) – Senza Lautaro va lanciato. La sua grande chance per brillare.