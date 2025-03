Milan, Paratici arriva e piazza un doppio colpo: allenatore e difensore – SerieAnews

Il Milan è pronto a cambiare volto in estate: Paratici è ormai il futuro ds del club ed è già pronto a piazzare due colpi, tecnico e difensore

Il Milan si prepara ad affrontare una partita decisiva contro il Napoli al Maradona domani, un incontro che potrebbe determinare le residue speranze di centrare il quarto posto in campionato. La squadra di Stefano Pioli sa bene quanto sia fondamentale ottenere i tre punti in questa sfida per rimanere in corsa per l’Europa. La tensione è palpabile, eppure i tifosi rossoneri stanno già volgendo lo sguardo al futuro, a una stagione che si preannuncia di grande cambiamento.

Milan, rivoluzione in estate: Conceiçao saluta, Paratici al comando

Se il presente è ancora tutto da giocare, la vera rivoluzione in casa Milan arriverà in estate. Secondo le ultime indiscrezioni, Sergio Conceiçao lascerà il suo ruolo di allenatore, dopo una stagione che, nonostante gli alti e bassi, non sembra aver convinto del tutto.

Il club milanese è pronto ad affrontare un nuovo capitolo, e la scelta del nuovo tecnico sarà fondamentale per cercare di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’uomo che avrà l’ultima parola su questa decisione non sarà qualcun altro se non Fabio Paratici, ormai prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri.

Paratici, ex dirigente della Juventus, è l’unico profilo davvero preso in considerazione dalla dirigenza del Milan. Con il suo arrivo, si prevede una vera e propria rifondazione del club, con tanto di nuove idee sul mercato e una visione rinnovata per il futuro.

A Paratici, infatti, verrà affidata non solo la gestione delle trattative di mercato, ma anche la scelta del nuovo allenatore. Tra i nomi più caldi accostati al Milan, spiccano quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Tuttavia, la situazione contrattuale di Conte con il Napoli sembra complicare l’ipotesi di un suo arrivo, mentre Allegri continua a essere visto come un nome forte dal CEO rossonero, Furlani.

Paratici incontra Crnjar: tecnico e difensore, doppia mossa

Oggi, Paratici ha avuto un incontro con Edoardo Crnjar, noto agente che rappresenta diversi giocatori di calibro internazionale, tra cui Roberto De Zerbi e Ronald Araujo. Questo pranzo, a Milano, non è stato solo un incontro per discutere di potenziali colpi di mercato, ma anche per gettare le basi di un progetto a lungo termine che vedrà Paratici come protagonista assoluto.

Secondo le indiscrezioni, nel corso della conversazione, Paratici avrebbe esplorato diverse opzioni per rinforzare la squadra, con un occhio di riguardo per il difensore uruguaiano del Barcellona, Ronald Araujo.

Araujo è un profilo che potrebbe interessare molto al Milan. Il centrale classe ’99, con il suo contratto in scadenza nel giugno 2031, è uno dei giocatori più promettenti in Europa, e la sua esperienza con il Barcellona lo rende un rinforzo di qualità per il reparto difensivo rossonero.

L’incontro tra Paratici e Crnjar potrebbe aver messo le basi per una possibile trattativa nelle prossime settimane, con il difensore che potrebbe essere uno dei primi tasselli nel nuovo Milan.

Paratici potrebbe avere in mente anche il profilo di De Zerbi, allenatore che ha fatto parlare di sé per il suo lavoro al Brighton ed oggi molto apprezzato per il suo lavoro a Marsiglia. Sebbene il tecnico italiano sia considerato più un outsider per la panchina rossonera, non è da escludere che possa entrare nei piani di Paratici, seppur in un secondo momento.

In attesa che il futuro prenda forma, il Milan continua a concentrarsi sulle sue ambizioni in campionato. Ma con Paratici pronto a entrare nel vivo del progetto rossonero, la prossima stagione potrebbe davvero segnare l’inizio di una nuova era.