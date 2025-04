Inter, 70 milioni per il bomber: che colpo, è un pupillo di Marotta

L’Inter è a caccia del Triplete ma già lavora a rinforzare la squadra per la prossima stagione: 70 milioni per un nuovo bomber, è il pupillo di Marotta

Lautaro Martinez e Marcus Thuram, meglio conosciuti come la ThuLa. Sono loro – soprattutto – ad aver spinto l’Inter fin qui, a lottare per il Triplete. Primo posto in campionato, quarti di Champions League contro il Bayern Monaco – ridotto davvero male tra infortuni e quant’altro – e semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Può essere una stagione memorabile, indimenticabile per i tifosi ed il merito è in primis dei due bomber, l’argentino ed il francese che sembrano esser nati per giocare insieme. Si compensano e si completano ed Inzaghi gongola, al pari di Marotta e di tutti i tifosi nerazzurri. Ed alle spalle? Il nulla o quasi. Quel quasi è Marko Arnautovic che il Triplete con l’Inter l’ha vinto eccome.

Era poco più di un ragazzino e militava nell’Inter di Mourinho, quella degli “Invincibili”. La sua carriera ha poi preso altre strade per ritornare a Milano solo nella scorsa stagione. Rincalzo di lusso, nelle ultime settimane con gol pesanti sta mostrando quanto sia un calciatore su cui poter fare affidamento. L’austriaco domenica ha sbloccato la gara contro l’Udinese e sono tre le reti in 11 presenze in questa Serie A. Va poi aggiunta la rete in Champions League e le due marcature in Coppa Italia.

Inter, scelto il nome nuovo per l’attacco: lo vuole Marotta

Arnautovic, insomma, rincalzo di lusso mentre la grande delusione è stata senza dubbio Taremi. Arrivato dal Porto a parametro zero, tra infortuni e prestazioni non all’altezza non ha mai convinto appieno Inzaghi. E così in vista della prossima stagione anche il reparto offensivo andrà rinforzato: l’iraniano può già salutare, come d’altronde farà Correa mentre su Arnautovic nulla è stato deciso.

Ecco perché Marotta si muove in tal senso, a caccia di un bomber che possa innalzare il tasso tecnico della squadra. Ed il profilo individuato già da tempo è Jonathan David, bomber canadese del Lille, pupillo di Marotta, che a fine stagione si svincola a parametro zero. Nessun rinnovo di contratto per il bomber che preferisce proseguire la sua carriera altrove.

Jonathan David, altro che parametro zero: cifre pazzesche per ingaggiarlo

Ben 14 gol in 25 gare di Ligue 1 sarebbe un vero e proprio colpo poterlo ingaggiare. Già, peccato che se da un lato non bisogna sborsare alcun euro per il costo del cartellino, dall’altro è tutt’altro che economica la sua operazione. Jonathan David, infatti, chiede nove milioni di euro lordi l’anno che, senza i vantaggi del decreto crescita, sarebbero 4,6 netti più una commissione da 10 milioni di euro.

Finito qui? Nemmeno per sogno. Il canadese, infatti, chiede anche il bonus alla firma, diventato ormai una consuetudine, di circa 15 milioni di euro. Insomma, solo per lo stipendio di un anno servirebbero 19 milioni che diventano 34 compreso il bonus una tantum alla firma.

Se moltiplichiamo il tutto su base quinquennale, beh, il club che vorrà ingaggiare David dovrà preventivare una spesa di ben 70 milioni di euro, non proprio bruscolini. Ecco perché, forse, al momento nessun club estero sia sia spinto ad ingaggiarlo. L’Inter osserva, la Juve anche, ben consce di come l’investimento sarebbe davvero di grandi proporzioni.