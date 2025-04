Roma, Ancelotti non è più un sogno: arriva l’assist clamoroso del Real Madrid – SerieAnews

Roma, si lavora per l’allenatore in vista della prossima stagione: l’ipotesi Ancelotti non è più un sogno, l’assist arriva da Madrid

La Roma sta disputando un finale di stagione davvero straordinario. I giallorossi, pur soffrendo, hanno conquistato bottino pieno anche contro il Lecce ed hanno quindi portato a casa la settima vittoria consecutiva. Insieme al Bologna è senza dubbio la formazione più in forma del campionato ed è probabilmente anche la favorita per il quarto posto a questo punto.

Sesto posto in classifica con 52 punti, quattro in meno del Bologna e le ultime otto giornate da vivere tutte d’un fiato, con i giallorossi mai così vicini al grande obiettivo negli ultimi anni. Merito soprattutto di Claudio Ranieri: a fine novembre arrivato al capezzale di una squadra quasi moribonda, addirittura in lotta per non retrocedere.

In quattro mesi ha ribaltato tutto regalando alla squadra gioco ed identità e portandola a scalare tutta la classifica, fino alla lotta per la Champions League. Le ultime otto gare per centrare il grande obiettivo, inimmaginabile fino a qualche mese fa e poi salutare tutti: il piano di Claudio Ranieri è ben definito e chiaro. D’altronde Sir Claudio aveva già deciso per il ritiro al termine della scorsa stagione, dopo una salvezza miracolosa con il Cagliari.

Ranieri addio, chi al suo posto: da Gasperini a Pioli, le ipotesi

Ranieri, però, non ha saputo resistere alla chiamata della “sua” Roma in difficoltà. A fine stagione, però, lascerà la panchina pur restando a Trigoria in altre vesti. E così il casting per la panchina è già iniziato. E sono davvero tanti i nomi. Uno su tutti, quello di Gasperini, è stato escluso dallo stesso Ranieri.

Profilo gradito il nativo di Grugliasco, soprattutto per quanto mostrato con l’Atalanta, sembra proprio che nel suo destino non vi sia la Roma. Un po’ come per Allegri, anche lui vagliato ma decisamente più in quota Milan. Nella lista dei papabili c’è anche Stefano Pioli, tecnico dell’Al Nassr ed ingaggio da 12 milioni di euro netti bonus inclusi.

L’ex Milan ha però nel suo contratto una clausola rescissoria che gli permette di svincolarsi a fine giugno. Pioli, però, ha un difetto di non poco conto: ha allenato la Lazio, situazione invisa ai tifosi della Roma. Il sogno per i giallorossi, manco a dirlo, sarebbe Carlo Ancelotti.

Roma, perché l’opzione Ancelotti è possibile: c’entra Florentino Pérez

Il tecnico del Real Madrid conosce bene l’ambiente romanista per aver indossato la maglia giallorossa da calciatore e non ha mai nascosto che gli piacerebbe allenare la Roma. E la piazza lo accoglierebbe a braccia decisamente aperte. Ancelotti è però blindato al Real Madrid ed è soprattutto concentrato in un finale di stagione che gli può regalare la vittoria della Liga e della Champions League.

E, come se non bastasse, Ancelotti è corteggiato anche dal Brasile che lo vorrebbe sulla panchina dei verdeoro per aprire un nuovo ciclo. Il tecnico di Reggiolo è tentato ma al momento è concentrato unicamente sul Real Madrid. Le merengues, però, a fine stagione potrebbero anche decidere nonostante un contratto fino al 2026.

Florentino Pérez è ammaliato da Xabi Alonso, capace di vincere la Bundesliga l’anno scorso con il Bayer Leverkusen (anche vittoria della Coppa di Germania e finale di Europa League). Lo spagnolo, peraltro, ha anche militato nel Real Madrid e Pérez lo vede come tecnico ideale delle merengues. E chissà che il ribaltone non possa accadere in estate soprattutto in caso di “zero titolo”, con Ancelotti a quel punto diretto verso Roma.