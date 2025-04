Napoli sempre più britannico: Manna studia un colpo ad effetto – SerieAnews

Il Napoli è sempre più a trazione britannica: il ds Manna ha pronto un altro colpo dall’Oltremanica, via all’affondo

Almeno 150 milioni di euro in investimenti, che possono diventare anche 200. De Laurentiis è pronto ad aprire i cordoni della borsa ed accontentare in tutto e per tutto Antonio Conte in vista del prossimo mercato estivo. D’altronde il patron qualcosa da farsi perdonare ce l’ha eccome. Il riferimento non può non andare a quanto accaduto la scorsa sessione invernale, con la cessione dolorosa di Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni ed il mancato arrivo di un sostituto adeguato.

Al posto del georgiano è infatti arrivato Okafor nell’ultimo giorno di mercato, una soluzione per tamponare l’uscita del 77 solo dal punto di vista numerico. Sono invece andate a monte tutte le altre alternative, da Garnacho che era quella principale, corteggiato a lungo, ad Adeyemi fino a Saint-Maximin.

Una situazione che ha creato una frizione tra il tecnico e la proprietà che imporrà un confronto a fine stagione tra ADL e Conte. Come andrà a finire? Il salentino potrebbe finire nel mirino di Milan o Juve, De Laurentiis vuole tenersi stretto chi al momento ha compiuto un vero e proprio miracolo.

La missione di ADL: convincere Conte a restare, ecco come

Già, ma come si può convincere Conte, un tecnico desideroso di vincere sempre e comunque? Semplice, attraverso il progetto. Ciò significa intervenire sul mercato e potenziare la rosa nei ruoli chiave allungando anche la panchina con calciatori di qualità.

In difesa Marianucci è già stato bloccato ma arriverà ugualmente un centrale più pronto per sostituire i due titolari poi sarà necessario un vice Di Lorenzo ed almeno due centrocampisti se Anguissa dovesse andare via. In attacco? Beh, almeno tre calciatori, dall’esterno sinistro titolare al sostituto di Politano fino all’alter ego di Lukaku.

Insomma, un mercato estivo corposo che implicherà una gran quantità di milioni da investire per i partenopei: l’unico modo per tenersi stretti Conte ed essere competitivi sia in campionato che in Champions League. Manna, ovviamente, è già al lavoro con la squadra mercato azzurra per provare fin da subito a chiudere i primi colpi anticipando la concorrenza.

Napoli, arriva un altro scozzese: che rinforzo

Se, come detto, è già stato bloccato Marianucci, per il centrocampo il ds è pronto a continuare la tradizione british inaugurata la scorsa estate con gli arrivi di McTominay e Gilmour. I due centrocampisti scozzesi stanno mostrando il loro talento risultando di fatto insostituibili.

E così, come recita il vecchio detto, “non c’è due senza tre”. Il Napoli ha quindi pronto l’assalto a Lewis Ferguson, scozzese e capitano del Bologna che si sta confermando ad altissimi livelli. Non è certo un nome nuovo quello del centrocampista felsineo perché già la scorsa stagione era finito sul taccuino dei dirigenti azzurri.

La rottura del crociato, però, bloccò ogni tipo di trattativa. Ora Ferguson è tornato a giocare e ad essere decisivo e così il Napoli è tornato alla carica. Il Napoli, che a Bologna segue anche Beukema e Ndoye, avrebbe una corsia preferenziale con il calciatore, puntando proprio sull’amicizia che Lewis ha con i due “napoletani”.

Non è escluso che l’assalto possa partire a breve, anche perché è considerato il sostituto perfetto di Anguissa qualora il camerunense dovesse davvero decidere di lasciare Napoli e provare una nuova avventura all’estero.