Ancelotti-Roma, decisione bomba del Real: la sconfitta gli è fatale

Ancelotti, il ko contro il Valencia è fatale all’allenatore: la decisione di Florentino Pérez è un vantaggio per la Roma

Carlo Ancelotti sta vivendo un momento difficile al Real Madrid. Ieri, la sconfitta contro il Valencia ha gettato un’ombra sulle sue prospettive future con il club, nonostante la buona notizia arrivata dal pareggio del Barcellona, che mantiene ancora viva la corsa alla Liga. La posizione di Ancelotti, però, sembra essere sempre più in bilico, con il malumore crescente tra i tifosi e la dirigenza.

Il malumore crescente e la situazione di Ancelotti al Real Madrid

La stagione del Real Madrid non sta certo andando come ci si aspettava. Il pareggio con il Barcellona ha dato una nuova speranza, ma il cammino altalenante della squadra non ha convinto né i tifosi né, soprattutto, la dirigenza. Non è solo la sconfitta contro il Valencia a sollevare dubbi, ma un andamento discontinuo che lascia troppi punti interrogativi sul futuro di Ancelotti.

A fronte di una rosa forte e di una campagna acquisti che aveva portato molte aspettative, i risultati in campionato non sono stati all’altezza. Il tecnico, pur avendo vinto la Champions League nella scorsa stagione, non sembra riuscire a dare continuità ai suoi successi. L’atteggiamento della dirigenza, che già aveva mostrato segni di impazienza in passato, potrebbe diventare decisivo per le prossime scelte di Florentino Pérez.

Il futuro di Ancelotti: dipenderà dalla Champions League

Nonostante la stagione altalenante, molto dipenderà da come il Real Madrid finirà la stagione. Gli occhi sono tutti puntati sulla Champions League, dove il cammino della squadra è ancora vivo e le possibilità di arrivare lontano restano intatte.

Se Ancelotti riuscisse a condurre il Real Madrid verso un nuovo successo europeo, potrebbe guadagnarsi la conferma anche in caso di un finale di stagione deludente in Liga. Ma se le cose dovessero andare male, la pressione su Florentino Pérez potrebbe spingerlo a prendere decisioni drastiche.

Un’eventuale sostituzione con un altro allenatore, come ad esempio Xabi Alonso, che sta facendo bene al Bayer Leverkusen, potrebbe essere una possibilità concreta. Al momento, la situazione è ancora in evoluzione, e ogni partita potrebbe pesare enormemente sulle sorti del tecnico italiano.

Il corteggiamento del Brasile e le ipotesi di ritorno in Italia

Nel frattempo, Ancelotti è corteggiato dal Brasile, che sta cercando un nuovo CT. La chiamata della Seleção, con l’obiettivo di riportarla al vertice mondiale, rappresenta una tentazione forte per un allenatore di esperienza come lui.

Tuttavia, Ancelotti potrebbe anche decidere di tornare in Italia, dove la Roma lo ha sempre corteggiato. Il club giallorosso, con un progetto ambizioso, potrebbe essere la giusta opportunità per l’allenatore di tornare a vincere nel campionato italiano.

La Roma, infatti, ha mostrato interesse nei confronti di Ancelotti più volte in passato e, con una squadra in crescita, potrebbe rappresentare una sfida stimolante. Nonostante ciò, c’è anche un’altra ipotesi, quella del ritorno al Milan, dove Ancelotti ha scritto pagine indimenticabili della sua carriera.

Tuttavia, questa sembra essere un’opzione quasi impossibile al momento, visto l’attuale assetto del club e le difficoltà di mettere insieme un progetto che possa attrarre l’allenatore. Sebbene il legame con il Milan resti forte, le circostanze attuali rendono questa soluzione meno probabile rispetto ad altre opportunità.

Carlo Ancelotti si trova quindi in un momento di grande incertezza. Se la stagione non dovesse concludersi con risultati soddisfacenti, il suo futuro al Real Madrid potrebbe essere a rischio, ma altre strade, come la Roma o la Brasile, potrebbero aprirsi. Il tempo, e soprattutto i risultati, saranno i veri giudici della sua carriera.