Napoli, che beffa: ennesimo intreccio col Manchester United

Due schiaffi a gennaio, un terzo all’orizzonte: tra Napoli e Manchester United è una storia di intrecci amari e occasioni svanite

C’è una sottile linea rossa – in tutti i sensi – che collega Napoli a Manchester. Ed è una linea piena di spine, trattative naufragate, occasioni mancate. Una di quelle storie in cui, più che un avversario, sembra esserci un destino avverso. Perché quando in mezzo c’è lo United, per il Napoli va (quasi) sempre a finire nello stesso modo: male. L’unica eccezioni è stata McTominay la scorsa estate, ma poi nel 2025 è stato un vero caos.

A gennaio la sensazione era chiara: questa finestra di mercato può cambiare il volto della stagione. Con un Kvaratskhelia già partito destinazione Parigi e un tesoretto che, in altre circostanze, avrebbe fatto gola a mezza Europa, il primo tentativo è stato quello su Alejandro Garnacho, talento argentino dallo sguardo da killer e dal piede sinistro che accende i riflettori a ogni tocco.

Un sogno, certo, ma di quelli che il Napoli aveva deciso di non lasciare sul cuscino. Il problema? Lo United ha fatto quello che sa fare meglio: ha iniziato a giocare. Non in campo, ma a tavolino. Prezzo alzato una volta, poi due, poi tre. Una giostra di richieste che ha reso impossibile anche solo pensare di chiudere.

Ma non è finita lì. Perché quando un obiettivo sfuma, ne serve subito un altro. E il piano B sembrava tutto sommato anche più sostenibile: Patrick Dorgu, esterno del Lecce, giovane, di gamba, pronto a sbocciare. Piaceva, e tanto. Al punto da essere in cima alla lista.

Peccato che il lieto fine non fosse previsto neanche stavolta. Perché Dorgu, dopo mesi di contatti, ha ringraziato e scelto un’altra strada. Indovinate dove? Proprio lì: Manchester, sponda United, per una cifra attorno ai 30 milioni (più 7,5 di bonus). Ironia della sorte: anche meno della cifra che il Napoli era disposto a spendere. E che avrebbe speso, senza batter ciglio.

Osimhen e… Comuzzo: le strade di Napoli e Manchester si incrociano di nuovo

Fin qui, si direbbe, due schiaffi ben assestati. Ma c’è aria di tris, e non di quelli vincenti. Perché se le prime due trattative sono saltate nel mercato di riparazione, la terza si annusa già da ora. E parliamo di Victor Osimhen.

Il centravanti, attualmente in prestito in Turchia dove sta segnando caterve di gol, ha una clausola da 75 milioni. Il Napoli sa che non potrà trattenerlo. Non vuole nemmeno. E in Premier League, certe clausole sembrano quasi gentili cortesie. C’è interesse, forte, da parte dello United. E si mormora di uno scambio con Hojlund e conguaglio. Sarebbe la svolta, quella che cambia faccia a entrambe le squadre. Ma con questi precedenti, conviene andarci cauti.

E mentre il telefono squilla per Osimhen, ce n’è un altro che vibra sottovoce. Il nome è meno scintillante, ma il potenziale è da tenere d’occhio: Pietro Comuzzo, classe 2005, difensore della Fiorentina. A gennaio il Napoli aveva messo sul piatto 35 milioni. Offerta vera, concreta. Ma la Viola ha deciso di temporeggiare, forse convinta di monetizzare di più a giugno. E ora? Ora c’è il Manchester United.

Gli emissari inglesi sono stati avvistati al Franchi, occhi puntati su quel ragazzo friulano che gioca da veterano. A Napoli la trattativa brucia ancora, e non è detto che si voglia tornare a bussare alla porta. Forse è finita lì. Forse no. Di sicuro, però, la Juventus osserva interessata e potrebbe inserirsi, aggiungendo pepe a una corsa che si preannuncia infuocata.