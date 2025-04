Tonali apre al ritorno in Serie A, è il colpo scudetto: primi contatti con il Newcastle

Sandro Tonali potrebbe realmente tornare in Serie A e il top club sogna il colpo scudetto: primi contatti con il Newcastle per riportarlo in Italia

Sandro Tonali di nuovo in Serie A? Sembra un sogno da tifoso, ma stavolta potrebbe diventare realtà. Il centrocampista del Newcastle, che ha lasciato un segno indelebile in Italia con la maglia del Milan, è finito nel mirino di un top club che non nasconde le sue ambizioni.

A lanciare la bomba di mercato è stato Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. La strada per riportare Tonali sotto il sole italiano è tutt’altro che una passeggiata. I costi dell’operazione sono molto elevati, e la trattativa si preannuncia un rebus da risolvere con pazienza e astuzia.

Tonali non è solo un nome qualunque: è il ragazzo di Lodi che ha conquistato Milano con la sua grinta e il suo talento, portando il Milan allo scudetto nel 2022 prima di volare in Premier League. Oggi, a 24 anni, è un pilastro del Newcastle, ma il richiamo della Serie A potrebbe essere più forte di quanto si pensi. Ma quali sono le chance reali di questo ritorno?

Sandro Tonali in Serie A: la Juventus punta al grande ritorno

Il calciomercato estivo della Juventus si preannuncia bollente, e Sandro Tonali è in cima alla lista dei desideri. Matteo Moretto non ha dubbi: i bianconeri hanno già fatto un primo passo, contattando il Newcastle per sondare il terreno. L’idea è chiara, quella di rinforzare il centrocampo con un giocatore giovane, italiano e già abituato ai grandi palcoscenici.

Tonali, con la sua capacità di correre, contrastare e inserirsi in area, potrebbe essere il tassello mancante per dare alla squadra di Torino quella spinta in più verso lo scudetto che manca da troppi anni. Ma non è solo una questione di tecnica, c’è anche un pizzico di nostalgia, quel sapore di casa che potrebbe stuzzicare il giocatore.

Oggi è un calciatore più completo, un “tuttocampista” che in Inghilterra ha aggiunto muscoli e cattiveria al suo talento naturale. La Juventus lo sa bene e sogna di riportarlo in Serie A, magari per costruirci attorno il futuro. Certo, il Newcastle non è un club che molla facilmente i suoi gioielli.

Pagato 64 milioni di euro dal Milan nel 2023, Tonali è sotto contratto fino al 2028 e guadagna 8 milioni netti a stagione. Una montagna di soldi che i bianconeri dovranno scalare con un’offerta da urlo o qualche mossa creativa, come uno scambio con Douglas Luiz come contropartita, nome che piace agli inglesi.

Tonali alla Juventus: i primi contatti con il Newcastle

I primi contatti tra Juventus e Newcastle, come rivelato da Moretto, sono già un segnale forte. Non è una chiacchiera da bar, ma un interesse concreto che sta prendendo forma. La dirigenza bianconera, capitanata da Cristiano Giuntoli, ha aperto un canale con il club inglese, sfruttando anche i buoni rapporti nati dal trasferimento di Lloyd Kelly a Torino a gennaio.

Per sedersi al tavolo con un club ricco come il Newcastle serve un investimento pesante, tra i 60 e i 70 milioni di euro, e magari una contropartita tecnica per ammorbidire la richiesta. E qui entra in gioco l’astuzia di Giuntoli. Si parla di Douglas Luiz come possibile pedina di scambio, un giocatore che in Premier League ha già fatto vedere cose egregie con l’Aston Villa.

Ma c’è di più: anche Federico Gatti e Dusan Vlahovic sono nomi che circolano come possibili “sacrifici” per abbassare il costo dell’operazione. La trattativa è difficilissima, certo, ma non impossibile. E Sandro Tonali, cosa ne pensa? A Newcastle sta vivendo una stagione da protagonista. Gol pesanti, come quello spettacolare contro il Brentford il 2 aprile scorso, e un ruolo centrale nel progetto dei Magpies, che lo adorano.

I tifosi inglesi lo hanno sostenuto anche durante i 10 mesi di squalifica per lo scandalo scommesse, e lui ha ripagato quell’affetto con prestazioni di livello. Sandro sceglierà la Premier o il sogno scudetto? Sotto la Mole, già si scaldano i motori.