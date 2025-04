“Ha detto sì”: Inter, Marotta non si ferma più, i soldi della Champions per un colpo super

L’Inter si rinforza subito: Marotta ha già il sì del calciatore e sfrutta i soldi della Champions per piazzare il primo colpo in vista del Mondiale per Club

Il momento all’Inter è senza dubbio di grande euforia e gioia. La conquista della semifinale di Champions League da parte dei nerazzurri è un traguardo festeggiato giustamente, anche perché è stata eliminata dalla competizione come la corazzata Bayern Monaco. Il successo all’andata in Germania, il pari a San Siro con una rimonta straordinaria firmata da Lautaro Martinez e Pavard.

Ed ora ad Appiano Gentile sono tutti concordi nell’affermare come il Triplete sia più che fattibile. Ne sono convinti anche in viale della Liberazione, consci di aver costruito una corazzata affidata alle sapiente mani di un timoniere che si sta rivelando guida perfetta, Simone Inzaghi. Un connubio che sta regalando all’Inter la possibilità di ripetersi come accaduto solo nel 2010.

Scudetto, Coppa Italia e Champions League per un finale di stagione da incidere nella roccia in attesa del Mondiale per Club. Eh sì perché l’Inter avrà anche la competizione intercontinentale, la prima della storia. Insomma, una stagione infinita che può regalare tanto sia dal punto di vista sportivo che economico, visti gli oltre 100 milioni incassati dall’Uefa che possono diventare 140 in caso di vittoria della Champions.

Inter, ecco il sostituto di Dumfries: i premi Uefa finanziano il colpo

Oro colato per una formazione che deve autofinanziarsi come spiegato a chiare lettere da Oaktree, il proprietario subentrato a Steven Zhang nella scorsa stagione. La linea è rimasta immutata anche con il fondo Usa che ha spiegato la strategia a chiare lettere a Beppe Marotta.

E così fanno più che comodo i milioni in premi che sono già arrivati dall’Uefa ed i prossimi che arriveranno sia da Nyon che dalla Fifa per la partecipazione al torneo continentale. D’altronde se l’Inter è considerata una corazzata, trattasi anche di una tra le squadre più “datate” della Serie A e dell’Europa intera.

Ciò significa che in vista della prossima stagione servirà svecchiare l’organico e naturalmente puntare su calciatori all’altezza, in grado di non far rimpiangere i titolari quando necessario. Uno dei buchi da colmare è sicuramente quello sulla fascia destra. Dumfries è infortunato da tempo ed Inzaghi sta puntando tutto – o quasi – su Darmian.

Un altro puntello, però, gli farebbe più che comodo considerato come l’ex Parma sia utilizzato anche da braccetto. Ecco perché Marotta, recepito il messaggio, si è lanciato sul mercato.

Inter, all-in su Luis Henrique: la richiesta dell’OM

L’obiettivo è stato già individuato in Ligue 1: si tratta di Luis Henrique, la freccia dell’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Classe 2001, il cursore brasiliano fu acquistato dal Marsiglia per otto milioni di euro dal Botafogo nel 2020. In questa stagione ha mostrato la miglior versione di sé con nove gol in 31 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia.

Per l’Inter è il perfetto alter ego di Dumfries e la trattativa è già partita. Il calciatore ha d’altronde già detto sì alla società nerazzurra e manifestato la sua intenzione di lasciare l’OM in estate. C’è, però, un problema di non poco conto. Il club transalpino non lo considera incedibile ma vuole massimizzare dalla sua cessione. Da qui la valutazione di circa 35 milioni di euro, forte di un contratto fino al 2028.

Una cifra troppo alta per l’Inter che vorrebbe invece mettere sul piatto 20 milioni di parte fissa più bonus. Va da sé che nelle prossime settimane i contatti si intensificheranno non poco, anche perché l’intenzione di Marotta è dare il brasiliano ad Inzaghi nella finestra iniziale di giugno, affinché il calciatore possa partire alla volta degli USA per il Mondiale per Club.