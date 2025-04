Real Madrid, la rivoluzione dopo il tonfo in Champions: subito un colpo dal Milan

Il Real Madrid è stato eliminato dall’Arsenal in Champions League ed è pronto a dare il via dalla rivoluzione: assalto ad un calciatore del Milan

Il Real Madrid è ancora scosso. Nessuno si aspettava un tonfo del genere dei campioni d’Europa in carica, una doppia sconfitta per mano dell’Arsenal nei quarti di finale di Champions League. in moti erano quasi certi della “remuntada”, anche perché in più di un’occasione le merengues hanno dimostrato di poter realizzare grandi imprese.

Ed invece dopo lo 0-3 incassato all’Emirates Stadium, è arrivata la sconfitta anche al Santiago Bernabeu. E così al Real Madrid c’è già aria di rivoluzione. Carlo Ancelotti potrebbe già essere esonerato dopo la finale di Copa del Rey contro il Barcellona, un esonero anzitempo per dare il via ad un nuovo ciclo.

Nella prossima stagione di sicuro ci sarà un altro tecnico sulla panchina dei Blancos: Xabi Alonso è il grandissimo favorito ma occhio a Jurgen Klopp che sembrerebbe non più contento di essere il supervisore Red Bull. Di certo c’è che si lavorerà già in vista della prossima stagione quanto prima, per rinforzare una squadra che nonostante l’arrivo di Mbappé ha mostrato lacune evidenti.

Florentino Pérez guarda in casa Milan per un rinforzo

Il Real Madrid non ha sostituito un totem come Toni Kroos, uno dei centrocampisti più forti e completi d’Europa. Un grave errore a cui Florentino Pérez vuole correre ai ripari. Ma c’è un’altra porzione di campo dov’è necessario intervenire, la difesa. Serve almeno un centrale ma anche un terzino destro. Carvajal resterà fuori ancora a lungo, Lucas Vazquez – arretrato per esigenze – non è certo la migliore delle soluzioni.

Ecco perché si interverrà per rinforzare quel ruolo. Già bloccato Trent Alexander-Arnold, uno dei terzini destri più forti d’Europa che arriverà dal Liverpool a parametro zero. Potrebbero, però, arrivare in due a Valdebebas. E nelle ultime ore è rimbalzato un nome ben noto in casa Milan, quello di Alex Jimenez.

Jimenez al Real Madrid: i dettagli del contratto

Classe 2005, con Sergio Conceiçao ha trovato molto spazio tanto da spingere il club rossonero a voler rinegoziare l’accordo con il Real Madrid. Il cartellino del calciatore è di proprietà del Milan ma le merengues vantano il diritto di recompra, proprio come per Nico Paz con il Como.

Basterà versare 9 milioni nell’estate del 2025 che diventano 12 nel 2026. Insomma, un vero e proprio affare per un calciatore che sta mostrato il suo talento nel corso di questa stagione. Il Milan non può nulla, se non provare a spostare le date della recompra o alzare la cifra, trovando probabilmente un muro dal Real Madrid.