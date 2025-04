Serie A, quanti giocatori in scadenza nel 2025: la top 11 completa del campionato

Serie A, quanti giocatori andranno in scadenza alla fine del 2025: scopri la top 11 completa con la formazione migliore per valore dei calciatori coinvolti

Il calciomercato si avvicina a grandi passi e il futuro di diversi giocatori è ancora in bilico. Sono numerosi, infatti, gli atleti di Serie A che non hanno ancora rinnovato il proprio contratto e che andranno in scadenza alla fine di questa stagione. A partire dal 1° luglio prossimo, se non troveranno un accordo nei prossimi 2 mesi, potranno lasciare la squadra di appartenenza gratuitamente.

Per qualsiasi club, perdere un giocatore a parametro zero non corrisponde quasi mai ad una bella notizia. Non sempre, infatti, il mancato rinnovo di contratto equivale a una bocciatura o alla fine volontaria di un rapporto. Ogni situazione va analizzata nello specifico per comprendere le reali motivazioni dietro una separazione di questo tipo.

Da Meret a Jovic: la formazione dei calciatori in scadenza

Grazie all’ausilio di Transfermarkt.it, abbiamo voluto creare una formazione di 11 giocatori in scadenza di contratto. La maggior parte di quelli coinvolti ha il valore di mercato più alto. Menzione d’onore, per la porta, a David De Gea, reduce da un’annata super e in scadenza nel 2025. La Fiorentina lo rinnoverà e dunque rimarrà ancora in Italia.

Motivo per cui, in porta abbiamo inserito Alex Meret, il cui valore di mercato è pari a 12 milioni di euro e il cui contratto è da mesi vicino al rinnovo, senza però che avvenga l’annuncio effettivo. Mancano ancora gli accordi tra le parti, specialmente quelli relativi alla durate del contratto, con il giocatore e l’entourage che chiedono 2 anni e il club che ne offre 1 + 1. Per ora c’è stallo e i mesi passano.

In difesa, invece, abbiamo immaginato una linea a 3 con Ismajli a destra, con ogni probabilità diretto in una squadra di media classifica il prossimo anno, De Vrij e Kolasinac. Questi ultimi due, presentano nel proprio contratto una clausola di rinnovo di 1 anno a seconda della decisione del club di appartenenza. Per l’olandese è probabile che l’Inter la eserciti. Per il calciatore della Dea non ci sarebbero stati dubbi fino alla rottura del crociato del ginocchio. Con il ritorno previsto per fine 2025 bisognerà ridiscuterne.

A centrocampo da una parte Duda, in scadenza con il Verona che non ha ancora rinnovato il suo contratto e dall’altra Anguissa, che invece presenta una clausola di rinnovo che il Napoli eserciterà a fine anno. Sulle fasce troviamo Zappacosta a destra, in scadenza e senza rinnovo, ed El-Shaarawy, che la Roma potrebbe rinnovare per un altro anno a determinate condizioni.

Sulla trequarti il terzo giocatore dell’Atalanta: Mario Pasalic. Nessuna clausola nel suo contratto, l’avventura con i nerazzurri potrebbe concludersi a fine stagione, dopo una storia intensa. Infine l’attacco. Da una parte pochi dubbi su Thauvin, l’Udinese ha un’opzione di rinnovo e la eserciterà quasi sicuramente, e dall’altra Luka Jovic, in ripresa con il Milan in questo finale di stagione. Lui, come il nostro jolly Arnautovic, si stanno meritando una riconferma in extremis. Rossoneri e nerazzurri dovranno rifletterci.