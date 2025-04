Diao ko ma supera persino Yamal, è già pronto per una big di Serie A: i dettagli sul contratto col Como

Assane Diao ha superato persino Yamal in un preciso dato e sembra già pronto per una big di Serie A: quali sono i suoi accordi con il Como

Nessuno ha segnato come lui da gennaio in Serie A, se non Mateo Retegui. Il suo impatto con il Como e il campionato italiano è stato devastante e Fabregas non può più rinunciarci. Meglio persino di Nico Paz in termini realizzativi, Assane Diao ha rappresentato una figura fondamentale nella salvezza del Como. E il suo infortunio è un guaio per i lombardi.

Proprio i suoi numeri, che gli hanno permesso di conquistarsi da subito una titolarità mai più persa, hanno ovviamente attirato anche i top club italiani. Sì perché, Diao ha dati da far paura. Nello scorso turno di campionato ha messo a segno anche la sua prima doppietta in Serie A, che lo ha definitivamente lanciato anche a livello europeo. Se infatti sommiamo gli ultimi due campionati, Diao è il secondo calciatore più giovane ad aver raggiunto la doppia cifra di reti nei top 5 campionati, proprio dietro a Yamal.

Ma il senegalese del Como ha un dato persino superiore al fuoriclasse del Barcellona, se si pensa alla frequenza di gol rispetto ai minuti giocati: 157 contro i 394 della stella spagnola. Inoltre, Diao è il terzo giocatore più giovane ad aver realizzato una doppietta in questa stagione, sempre dopo Yamal e Ilenikhena del Monaco.

Diao, è già addio al Como? L’accordo nel suo contratto

Approdato dal Betis per 12 milioni di euro, il valore di Diao si è già duplicato dopo appena 3 mesi e mezzo. Per meno di 25 milioni sarà impossibile strapparlo al Como, che però non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Il senegalese ha ancora 19 anni, è in rampa di lancio e può solo che crescere e migliorare in un ambiente in crescita come quello dei biancoblu.

Inoltre, il suo contratto è in vigore fino al 2029, il che potrebbe solo aumentare la cifra necessaria per strapparlo al Como, che non ha di certo problemi economici. Questo pone il giocatore in una fascia di prezzo potenzialmente ancora più elevate, che potrebbe persino arrivare a toccare i 40 milioni di euro di questi tempi.

Inoltre, il Betis ha un accordo con il Como che prevede il 20% del ricavo sulla futura rivendita e questo spinge la società italiana a chiedere una cifra ancora più alta. Diao, in tutto questo, non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe. Sta bene al Como e il progetto è validissimo. Può crescere rimanendo almeno un altro anno, magari al fianco di Nico Paz, trascinando la squadra verso zone ancora più alte di classifica.