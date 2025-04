Inter, un altro giallorosso dopo Zalewski: hanno lo stesso agente

Una scommessa vinta, un’altra da vincere presto. Dopo Zalewski, l’Inter potrebbe affondare il colpo per un altro calciatore della Roma

In tema di mercato c’è sempre quell’equilibrio sottile, fatto di occasioni prese ed altre perse in extremis, là dove spesso le strade si incrociano nei modi più curiosi. È il caso dell’Inter, che da gennaio a oggi ha mostrato di sapere benissimo come muoversi tra i fili invisibili delle opportunità.

Tra le mosse meno fragorose, ma forse più intelligenti, c’è stata quella di Nicola Zalewski. Arrivato senza squilli di tromba, a suon di prestazioni ordinate, di corsa e duttilità, si è guadagnato uno spazio vero nell’Inter di Simone Inzaghi. A destra, a sinistra, dove serviva: un tappabuchi di lusso, come pochi se ne trovano in giro.

La formula con cui è sbarcato a Milano è chiara: prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Una cifra che può essere ridotta per garantire ad Inzaghi un jolly davvero prezioso. Si sta già ragionando su come trattare con la Roma per provare a limare qualcosa, magari approfittando della posizione di Zalewski, che a Trigoria era ormai poco più di un separato in casa.

Anzi, c’è chi sussurra che nell’operazione possa finire dentro anche un altro nome. Uno di quelli che, solo a pronunciarlo, fino a poco tempo fa sembrava un sacrilegio. Ma che adesso, viste le premesse, non stupirebbe più nessuno.

Lorenzo Pellegrini pronto a lasciare la Roma: Inter e Napoli su di lui

E sì, quel nome è proprio Lorenzo Pellegrini. Capitano, romano, cresciuto con il mito di Totti e De Rossi. Eppure oggi, la sua storia con la Roma sembra destinata a finire come certi grandi amori: senza drammi plateali, ma con un lento sgretolarsi quotidiano.

La stagione è stata un piccolo calvario. Tanti problemi, anche e soprattutto di rendimento, le critiche che si sono fatte sempre più pesanti e la fascia da capitano è diventata quasi una zavorra. Una situazione che, nel calcio di oggi, porta spesso a una sola conclusione: separarsi per ricominciare, e Pellegrini questa soluzione sembrerebbe averla già maturata da un pezzo.

Non mancano certo le pretendenti. Il Napoli lo aveva cercato già a gennaio, e a un certo punto sembrava davvero fatta. Poi quel gol nel derby ha rimesso tutto in stand-by. Ma era solo questione di tempo, e il tempo adesso sta scadendo.

Tra chi osserva con attenzione c’è anche l’Inter, che sa di poter perdere a breve pezzi importanti a centrocampo, Davide Frattesi su tutti, e che guarda a Pellegrini come a un innesto di qualità immediata. A rendere tutto ancora più interessante c’è un dettaglio da non sottovalutare: Pellegrini e Zalewski condividono lo stesso agente, Giampiero Pocetta. Un professionista che conosce bene Marotta e Ausilio, che ha già tessuto buoni rapporti e che, nel mercato, fa tutta la differenza del mondo.

AS Roma and Inter are reportedly considering a potential swap deal involving midfielders Lorenzo Pellegrini (28) and Davide Frattesi (25). (Il Messaggero/ForzaRomainfo)#ASRoma #Inter #SerieA #Transfers pic.twitter.com/xZZd7SR6XQ — Transfers247 – Serie A (@t247seriea) April 24, 2025

L’idea di portare Pellegrini a Milano è concreta. E c’è di più: già a gennaio vi avevamo ipotizzato uno scambio che avrebbe del clamoroso, con Frattesi in giallorosso e Pellegrini con un conguaglio di una ventina di milioni all’Inter, che ora sembra essere tornato in auge. Nulla di semplice, ovviamente. Ma nemmeno impossibile. Perché il terreno è fertile, le esigenze coincidono, e i contatti sono già ben avviati.