Frattesi per il difensore dell’Italia: Inzaghi stravede per lui

San Siro si prepara per Inter-Roma, intanto in casa Inter tiene banco il mercato: nel mirino c’è un pupillo dell’allenatore: possibile uno scambio con Frattesi. Inzaghi pronto ad accogliere il nuovo pilastro difensivo

C’è aria di cambiamento dalle parti di Appiano Gentile, e non è solo quella frizzantina della primavera lombarda. L’Inter guarda avanti, con una stagione ancora tutta da scrivere tra scudetto e Champions League, ma con una piccola parte di sé già proiettata al futuro.

Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno lasciato per strada la Coppa Italia, è vero, ma il piatto forte deve ancora arrivare. In ballo ci sono le due competizioni più importanti, tre se ci mettiamo il Mondiale per Club: se arrivassero tutte sarebbe comunque un trionfo, ma lo sarebbe già anche solo se ne arrivasse una sola.

Eppure ormai nella testa dell’Inter risuona quella parolina alla quale tutti avevano fatto di nuovo la bocca: Triplete. Una parolina che non può non dare adito ad un ragionamento: cosa serve per provarci sul serio? Di certo, a prescindere da come finirà, una base c’è: Inzaghi è al centro del progetto. La società è soddisfatta, convinta che l’Inter di domani possa davvero alzare l’asticella.

Con buona pace delle chiacchiere sui possibili addii o sulle tentazioni estere, l’idea è chiara. Continuare con chi ha portato la squadra a un passo dal sogno e, anzi, dare un colpo di spugna a tutto ciò che sa di “già visto”.

Marotta ringiovanisce l’Inter: per la difesa c’è Gianluca Mancini

Beppe Marotta lo ripete come un mantra: serve ringiovanire, sì, ma senza buttare via il bambino con l’acqua sporca. Non si parla di rivoluzioni improvvisate, né di svezzare ragazzini sperduti. Il concetto è trovare profili che abbiano meno chilometri sul tachimetro, ma che sappiano già come si guida in autostrada.

È la difesa il reparto sotto la lente. Acerbi e De Vrij hanno disputato una stagione sopra le aspettative, e salvo sorprese resteranno a dare solidità ed esperienza. Però l’anagrafe non mente, e la dirigenza lo sa bene.

C’è poi la questione Bisseck. Se qualcuno bussasse alla porta con un’offerta concreta, l’Inter potrebbe anche ascoltare. Non perché ci sia urgenza di vendere, ma perché il pacchetto arretrato, oggi integrato anche dall’adattato Carlos Augusto, potrebbe permettersi un piccolo restyling.

E proprio mentre oggi alle 15 San Siro si prepara a ospitare Inter-Roma, è inevitabile pensare che certe trame di mercato possano annodarsi sullo sfondo della partita. Perché in campo, a sfidarsi, ci sono anche alcuni dei protagonisti del futuro, uno dei quali, secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla redazione di Serieanews.com, è un grande pallino di Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi vuole Gianluca Mancini: pronta la trattativa con la Roma

Il nome che tiene banco è quello di Gianluca Mancini, pilastro della Roma e spesso e volentieri anche nel giro dell’Italia di Spalletti. Difensore vecchia maniera, di quelli che magari non fanno mille tocchi eleganti, ma che non li sposti nemmeno col trattore. Classe ’96, grinta da vendere e la sensazione che il suo ciclo nella Capitale possa avviarsi verso la curva finale.

Del resto, lo ha fatto intendere lui stesso, parlando a TV Play: la voglia di tornare a giocare la Champions League è tanta. E con la Roma il treno potrebbe non passare nel 2025. Ecco allora che la volontà di cambiare aria, di rilanciarsi su palcoscenici importanti, comincia a serpeggiare.

L’Inter, che Champions ed Europa le frequenta con una certa regolarità e vorrebbe anche provare a vincerla, potrebbe essere la destinazione ideale. Ma come si incastra tutto questo con le strategie di mercato, senza far saltare il banco?

Il filo che potrebbe legare le due squadre ha un nome ben noto: Davide Frattesi. Un pallino della Roma, un figlio calcistico scappato di casa troppo presto. Già a gennaio i giallorossi avevano bussato alla porta dell’Inter, ma i 40 milioni chiesti avevano fatto tirare il freno a mano.

Adesso, col passare dei mesi, il prezzo potrebbe anche scendere sui 30-35. Tanti comunque, per una Roma che dovrà fare i conti con un bilancio non proprio in salute. E allora, come spesso succede nei mercati intelligenti, potrebbe prendere piede una soluzione creativa: uno scambio alla pari.

Frattesi alla Roma, Mancini all’Inter: ve l’avevamo anticipato già a gennaio. Un’idea che non è nuova, già accarezzata nei corridoi di Trigoria e Appiano in inverno, ma che adesso potrebbe trasformarsi da suggestione a trattativa reale.