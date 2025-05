Karius in Italia? Un club di Serie A ci prova: il ruolo di Diletta Leotta nella trattativa

Il portiere potrebbe approdare nel campionato italiano, con un club che starebbe concretamente valutando l’acquisto: i dettagli sulla possibile trattativa

Loris Karius potrebbe realmente approdare in Serie A il prossimo anno. Con la stagione attuale che si avvicina alla sua conclusione, iniziano a crescere i primi rumors legati al futuro di numerosi giocatori. Qualche scelta è già stata presa, come il passaggio di Alexander Arnold dal Liverpool al Real Madrid, qualcun’altra avverrà nei prossimi mesi.

Tra queste, potrebbe rientrare anche quella legata al destino di Karius, il portiere tedesco che non ha avuto una carriera facile. Dopo le prime esperienze in Germania e il passaggio nelle giovanili del Manchester City, nel 2012 si è fatto le ossa al Magonza e le sue prestazioni lo portarono a vestire la maglia del Liverpool. Sfortuna volle, che divenne tristemente protagonista di quella infausta finale di Champions League contro il Real Madrid, dove commise due errori tanto gravi da compromettergli la carriera.

Dopo due stagioni al Besiktas, lontano dalla luce dei riflettori, venne prestato all’Union Berlino e, passata un’altra stagione, si svincolò dal Liverpool al termine del suo contratto. Firmò poi con il New Castle per meno di 2 anni, salvo poi ritrovarsi nuovamente svincolato fino al gennaio scorso, quando è tornato in Germania, allo Schalke 04. Nella seconda divisione tedesca ha giocato solo 4 partite, con 1 clean sheet, prima di infortunarsi al polpaccio.

Karius in Serie A, il passaggio in Italia per stare con Diletta?

A giugno il suo contratto scadrà e anche l’ennesima avventura della sua carriera si concluderà tristemente. Una parabola discendente che potrebbe essere salvata dal prossimo calciomercato. Secondo i colleghi di TMW, infatti, Karius avrebbe grosse chance di giocare in Serie A nell’annata 2025-26.

Il Torino, infatti, starebbe valutando di portarlo in rosa, magari come alternativa a Milinkovic-Savic, in caso di permanenza del serbo. Un modo per potersi avvicinare alla sua compagna Diletta Leotta, con cui si è sposato nel 2024 e con la quale condivide una splendida bimba.

Chiaramente la nota giornalista non avrà alcun potere attivo nell’eventuale trattativa con i granata, ma la sua presenza in Italia starebbe spingendo Karius a trasferirsi nel nostro paese proprio per diminuire le distanze. Ogni discorso, comunque, verrà ripreso solamente nelle prossime settimane. Intanto il 31enne continua il suo percorso di riabilitazione con lo Schalke praticamente salvo.