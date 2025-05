Inter in finale di Champions, come cambia il calendario per la lotta scudetto col Napoli

I nerazzurri hanno conquistato l’accesso alla finalissima della competizione più importante per club e ora il calendario per la corsa scudetto potrebbe subire cambiamenti

Un’impresa titanica quella dell’Inter, che con un clamoroso 4-3 ha superato il Barcellona in semifinale di Champions. Un 7-6 totale che entrerà nella storia della Champions e non solo, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio. La squadra di Inzaghi ha meritatamente conquistato il pass per Monaco, dove affronterà una tra PSG e Arsenal.

In attesa di scoprire l’avversaria e, con un occhio sempre al mercato, l’Inter sarà ancora impegnata anche in campionato. I nerazzurri, infatti, sono secondi in classifica a 3 punti dal Napoli e con 3 partite ancora da giocare. Nulla è ancora deciso fino a quando non lo dirà la matematica. La possibilità di vincere due titoli è ancora alta, così come quella di ritrovarsi senza nulla tra le mani.

Napoli e Inter, lo scudetto è in bilico: come cambia il calendario

L’Inter disputerà la finale di Champions League il prossimo 31 maggio in Germania. Poco meno di un mese, dunque, e i nerazzurri vivranno una notte da sogno. Il 25 maggio, invece, si disputerà l’ultima giornata di campionato. O, per meglio dire, nel weekend lungo tra il 24 e il 25, con l’ipotesi anche di un anticipo ininfluente a venerdì 23.

Come da regolamento, Inter e Napoli dovranno giocare contemporaneamente. Mantenendo viva l’ipotesi che le due squadre arrivino a giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata, la possibilità che Como-Inter e Napoli-Cagliari si giochino il sabato, cioè il 24 maggio, è sempre più alta. Questo consentirebbe ai nerazzurri di riposare un giorno in più in vista della finale.

E l’ipotesi spareggio? Resta ovviamente ancora possibile. Questo avverrebbe nel caso in cui l’Inter vincesse le prossime 3 gare e il Napoli ne vincesse 2 e ne perdesse una. A quel punto i due club si ritroverebbero a dover giocare uno scontro diretto per decidere la prossima squadra campione d’Italia.

La data però non si conosce ancora. Il rischio è che l’Inter si ritrovi a giocare lo spareggio in un giorno estremamente ravvicinato alla finale di Champions. Se ipotizzassimo, infatti, che i nerazzurri riuscissero a fare 9 punti, mentre il Napoli solamente 6, perdendo proprio all’ultima contro il Cagliari, a quel punto non ci sarebbe modo di anticipare i due impegni della 38a giornata a prima del 23 o 24 maggio.

Questo vorrebbe dire che, l’eventuale spareggio, verrebbe giocato intorno al 27 maggio, dando almeno 4 giorni di tempo all’Inter per recuperare. Un’ipotesi che potrebbe essere confermata a prescindere dall’esito delle ultime partite, proprio nelle prossime ore. La data resta comunque ipotizzata e non c’è nulla ancora di ufficiale, ma l’Inter dovrà sperare di evitare questo scenario.

Il Napoli spera di vincerlo prima questo campionato, non passando per lo spareggio. Mentre i nerazzurri si augurano un doppio passo falso dei partenopei, per vincere questo scudetto, o che la Serie A non si concluda, a prescindere, oltre il 24 maggio, così da poter riposare una settimana in vista della partita più importante dell’anno.