Beffate Barcellona e Juve: se ne va alla rivale storica

Quando sembrava tutto apparecchiato, la sorpresa arriva da chi conosce il tempismo. Barcellona e Juve restano a guardare, mentre la rivale storica piazza la mossa più semplice. E forse la più intelligente

Non è ancora terminata la stagione, che già si inizia a pensare alla prossima estate. Quando si riaprirà il mercato, che quest’anno partirà un po’ prima: 1 giugno. Una piccola finestra di 10 giorni, giusto il tempo di fare qualche operazione prima del Mondiale per club. Poi tutto si fermerà, e si ripartirà a luglio, come sempre.

Ma c’è una categoria di calciatori che questa finestra manco li riguarda. I cosiddetti free agent, quelli il cui contratto scade il 30 giugno e che dal primo luglio possono accasarsi ovunque, senza vincoli. Ed è lì che, spesso, si fanno i colpi migliori.

In quella lista ce n’è uno che vale parecchio. Un nome che ha attirato l’interesse di tante big internazionali ma che adesso potrebbe aver scelto una strada ben precisa: Jonathan Tah. Difensore centrale, tedesco, classe 1995. Capitano del Bayer Leverkusen, almeno fino a fine giugno. Perché poi se ne andrà. Lo ha già annunciato: si svincolerà, sarà libero a parametro zero. Una ghiotta occasione, che infatti non è passata inosservata.

Su di lui si sono mosse subito la Juventus e l’Inter. La prima con più insistenza, la seconda in maniera più silenziosa. Poi è arrivato il Barcellona, che sembrava aver messo tutti in fila. Trattativa avviata, contatti frequenti, ottimismo. Ma non avevano fatto i conti con un elemento decisivo. Forse il più decisivo di tutti.

Xabi Alonso cambia le carte: Tah verso il Real Madrid

Il Real Madrid ha già scelto il suo prossimo allenatore: Xabi Alonso. Una decisione che potrebbe cambiare anche il futuro di Tah. Perché il rapporto tra i due è stretto. E se Xabi va a Madrid, Tah potrebbe seguirlo.

Il Real, in questo senso, si sta già muovendo. Con una strategia che non vale solo per lui. È la stessa che sta applicando con Alexander-Arnold, anche lui in scadenza col Liverpool. L’idea è: prenderli già a giugno, versando un indennizzo simbolico ai rispettivi club, così da portarli subito nella rosa che parteciperà al Mondiale per club.

Parliamo di una cifra bassa, ovviamente. Perché si tratta di calciatori con contratto in scadenza. Ma se serve a garantirsi un rinforzo immediato, e magari evitare concorrenza e imprevisti, può diventare una mossa intelligente.

Tah, in particolare, rappresenta un rinforzo di peso. Esperienza, struttura, affidabilità. E soprattutto: sa già come lavora Xabi Alonso. Nessun tempo di ambientamento, nessun rischio. Un’operazione che spiazza tutti. Soprattutto chi si era mosso prima.

Il Barcellona è la rivale storica del Real, e per questo lo smacco pesa doppio. La Juve si era illusa, l’Inter lo ha solo annusato. Ma ora tutto converge verso Madrid. Con una scelta che ha più a che fare con il cuore e la fiducia che con le offerte economiche.