Juventus, clamoroso scatto per Osimhen: pronta offerta monstre al Napoli

I bianconeri avrebbero preso la decisione di spingere fortemente sull’attaccante nigeriano, oggi in prestito al Galatasaray: già pronta una super offerta

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere nuovamente in Italia. L’attaccante nigeriano, infatti, è da tempo nel mirino della Juventus, che si sarebbe decisa a voler fare sul serio. Dopo lo scudetto conquistato nel 2023, la carriera del centravanti classe 1998 ha vissuto momenti più difficili.

Il terribile decimo posto con il Napoli ha diminuito l’interesse da parte dei top club europei nei suoi confronti e i problemi creati dall’entourage nell’ambiente partenopeo non hanno dato una mano. Motivo per cui, a mercato in entrata chiuso in Italia, il presidente De Laurentiis è riuscito a piazzarlo in prestito al Galatasaray, con l’ausilio del d.s. Giovanni Manna.

Quest’anno, in Turchia, è tornato a segnare a profusione, con oltre 30 gol stagionali. In Turchia, appunto, non in uno dei top campionati europei. E proprio questa potrebbe essere la chiave per convincere Osimhen a vestire la maglia bianconera, il ritorno in una lega che conta davvero.

Osimhen alla Juventus, cifre dell’affare: i possibili ostacoli

Il Corriere dello Sport, questa mattina, lancia una clamorosa bomba che riguarderebbe proprio il passaggio dell’attaccante nigeriano alla Juventus. Per lasciare il Napoli, serviranno 75 milioni di euro di clausola rescissoria, questo però se si tratta di un club straniero. In Italia, infatti, non esiste alcuna clausola e bisognerà convincere il patron De Laurentiis a lasciar andare il proprio bomber.

La dirigenza bianconera si sarebbe convinta a fare questo passo. Cristiano Giuntoli è un grande estimatore di Osimhen, è lui che l’ha portato a Napoli ed è lui che vorrebbe riportarlo in Italia. In mente avrebbe un’offerta da 85 milioni di euro, 10 in più della clausola. Sicuramente una cifra che farebbe vacillare i partenopei.

Con quei soldi, il Napoli potrebbe permettersi l’ingaggio di De Bruyne (sicuramente più basso rispetto alla Premier) e l’acquisto di un altro attaccante come Dawin Nuñez. Ma non mancano le difficoltà per un’operazione del genere. Non tanto quelle ambientali, dato che Osimhen non si farebbe troppi problemi a vestire la maglia di una storica rivale, proprio come fatto da Higuain. Piuttosto economici.

Perché Victor ha uno stipendio da 11 milioni di euro che la Juve non può permettersi e perché l’Arabia Saudita starebbe valutando un’offerta fuori scala da 35 milioni al giocatore. Insomma, una concorrenza impossibile da battere. Poi ci sarà la volontà di Osimhen, che sarà in parte determinante, dato che quel sogno di giocare in Premier resta vivo. Aspettiamoci, dunque, un’estate bollente.