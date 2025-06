Altro che intoccabile: Allegri sta per perdere un altro pilastro

Allegri studia il nuovo Milan e capisce che servono tagli, anche tra i volti storici. In un’estate calda e densa di tensioni, ogni passo rischia di cambiare la storia. Niente è più intoccabile, nemmeno chi lo sembrava

Massimiliano Allegri è arrivato da qualche giorno al Milan, e già qui c’è un intero mondo da analizzare. Perché sì, è presto per capire quale sarà la squadra che potrà schierare davvero in campo. Dipende da troppe cose, troppi incastri, troppe dinamiche ancora in ballo. Una cosa, però, è chiara come il sole: il Milan viene da una stagione disastrosa, e servirà una rifondazione bella pesante se si vuole aprire davvero un nuovo ciclo sotto la guida del tecnico toscano.

E rifondazione, si sa, significa anche sacrifici. Perché non basta cambiare modulo o prendere un paio di rinforzi: bisogna guardarsi in faccia e capire chi ha ancora voglia di restare. Non è solo una questione economica, anzi. È una questione di fame, di motivazioni, di testa. E qui si arriva subito ai nomi pesanti, quelli che sembravano intoccabili. Tipo Rafael Leao e Mike Maignan, per dire. Simboli dell’ultimo scudetto, pilastri dello spogliatoio. Ma il calcio, si sa, non è mai solo questione di simboli.

Il problema vero arriva quando entriamo nella zona “contratti in scadenza”. Prendiamo Maignan e Theo Hernandez, entrambi legati al Milan fino al 2026. Che si fa? Si rischia di trattenere giocatori già con la testa altrove, per poi perderli a zero? Oppure si fa cassa subito, cercando di ricostruire con chi ha ancora qualcosa da dare?

Theo Hernandez, in questo, è un caso emblematico. Il rinnovo è complicatissimo, e dopo l’ultima stagione – quella in cui ha mostrato forse la versione peggiore di sé – il Milan è pronto a cederlo. Non solo per evitare di perderlo gratis, ma anche perché serve ripulire il gruppo, ripartire con chi ha fame.

Milan, il Chelsea su Maignan: la situazione del portiere francese

E Maignan? Situazione simile. Il portiere francese non è stato impeccabile quest’anno, anzi. E sa perfettamente che, restando, non avrà un aumento di stipendio, semmai il contrario. Non a caso, in via Aldo Rossi si guarda già alle offerte, che stanno già arrivando e che, ne siamo sicuri, si moltiplicheranno col passare del tempo.

Ad esempio il Chelsea è pronto a bussare alla porta con una proposta da circa 40 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan ascolterà volentieri. Anche perché, vendendo Maignan, potrebbe puntare su un profilo più giovane, più “fresco”: Carnesecchi dell’Atalanta è il nome che gira di più, con una valutazione analoga e un potenziale interessante.

Ma il Chelsea non è l’unica pretendente. Dalla Germania il Bayern Monaco cerca un dopo Neuer, e Maignan è in cima alla lista. Un’offerta bavarese potrebbe persino superare quella inglese, e il Milan sta alla finestra.

Intanto, si valutano altre alternative: Milinkovic-Savic del Torino è un’opzione concreta, così come Alex Meret, che deve ancora ufficializzare il rinnovo con il Napoli. Non c’è nulla di scritto, ma il quadro è chiaro: Allegri non ha garanzie assolute su nessuno. E questo, paradossalmente, è forse il punto di forza del nuovo Milan. Per ripartire, serve il coraggio di mettere tutto in discussione. Anche — e soprattutto — i pilastri.