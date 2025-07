Inter, Calhanoglu saluta: il sostituto è un colpo basso alla rivale

Hakan Calhanoglu può dire addio all’Inter: il sostituto è stato già scelto e Marotta tira un colpo basso ad una rivale

Non sempre il calciomercato segue un copione prevedibile. Basta una tensione interna, una parola di troppo, un’occasione colta al volo per cambiare le carte in tavola. L’Inter, reduce da un inizio estate molto attivo, ha già messo a segno tre colpi: Luka Sucic, Luis Hernandez e Ange Bonny.

Tre profili diversi, per caratteristiche ed età, ma accomunati da un investimento importante: 60 milioni complessivi. Eppure, la sensazione è che manchi ancora qualcosa, soprattutto a centrocampo. Un reparto che rischia di perdere uno dei suoi punti fermi, e non solo per motivi di mercato.

Calhanoglu può andare via: il Galatasaray chiama

Dietro l’apparente calma, qualcosa si muove. Hakan Calhanoglu è sempre più vicino a un ritorno in Turchia, e stavolta non è solo una questione di nostalgia. Il Galatasaray ha messo sul piatto un’offerta da circa 20 milioni di euro, bonus inclusi, cifra che l’Inter non può ignorare.

Ma il vero nodo potrebbe essere un altro. Dopo l’eliminazione al Mondiale per Club contro la Fluminense, lo spogliatoio è esploso. Lautaro Martinez non ha usato giri di parole: “Serviva più personalità in mezzo al campo”. Una frase che, secondo fonti vicine alla squadra, era rivolta proprio a Calhanoglu.

A far eco ci ha pensato Marotta, che nel post-partita ha parlato di “atteggiamenti non all’altezza”. Segnali chiari, che raccontano di un clima cambiato. Il centrocampista turco, che sembrava destinato a restare ancora a lungo in nerazzurro, è ora atteso a Milano per una valutazione medica.

Il suo infortunio muscolare è in fase di recupero, ma il vero test sarà fuori dal lettino: ricucire il rapporto con l’ambiente non sarà semplice. E allora l’Inter guarda avanti, pronta a cautelarsi con un’operazione che potrebbe fare rumore.

Inter, scelto il nuovo centrocampista: esperienza e leadership

Se Calhanoglu parte, il nome più caldo per sostituirlo è quello di Granit Xhaka. Una mossa che avrebbe anche un sapore tutto particolare: il centrocampista svizzero, oggi al Bayer Leverkusen, era stato vicino al Milan qualche stagione fa. I rossoneri poi cambiarono strada, puntando su profili più giovani.

L’Inter, invece, potrebbe ora affondare il colpo su un giocatore che conosce bene il calcio ad alti livelli, e che ha appena chiuso una stagione straordinaria con Xabi Alonso in panchina.

A 32 anni, Xhaka non è più un ragazzino, ma è proprio questo il punto. Come disse Ruud Gullit, “con i giovani non vinci, ti servono anche uomini d’esperienza”. Ed è questa la direzione che sembra voler seguire il club nerazzurro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi con il giocatore.

L’Inter valuta seriamente l’operazione, forte del fatto che il cartellino non dovrebbe superare i 10 milioni. Resta da capire la volontà dello svizzero, tentato da offerte molto più ricche arrivate dall’Arabia Saudita. Ma l’Europa lo affascina ancora, e la possibilità di giocare da protagonista in Serie A non è da escludere.

Ausilio per ora continua a ribadire che Calhanoglu resterà. Ma il mercato – si sa – spesso va dove non te l’aspetti. E se il turco dovesse davvero salutare, Xhaka diventerebbe molto più di una semplice alternativa. Sarebbe un colpo di esperienza, ma anche una piccola rivincita su chi, qualche tempo fa, aveva scelto di guardare altrove.