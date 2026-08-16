Roma, idea doppio colpo. Ultime settimane di fuoco sul mercato. I giallorossi lavorano per rinforzare la rosa.

Dopo rinnovi e arrivi importanti, la Roma è pronta a regalare gli ultimi colpi di mercato a Gasperini in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni, tra Champions League, campionato e coppa italia. In particolare, gli sforzi dei giallorossi si starebbero muovendo su due fronti. I giallorossi sono impegnati nella trattativa per Rodrigo Mora, giocatore del Porto

La Roma aveva messo sul piatto un prestito di 8 milioni con riscatto a 42 obbligatorio in caso di qualificazione in Champions e del 60% di presenze di Mora. Una offerta che sembrava aver convinto il Porto, ma che poi ha portato ad uno stop della trattativa. La Roma, però, non si è arresa, e sulla spinta anche del calciatore, che vorrebbe vestire il giallorosso, sarebbe pronta ad una nuova offerta alzando la cifra del prestito e cambiando le condizioni del riscatto. Una modifica che, si spera, dovrebbe indirizzare l’operazione verso la fumata bianca. In caso contrario, i giallorossi secondo le indiscrezioni virerebbero su Malick Fofana.

Roma, idea Luis Henrique

Una volta chiuso il discorso trequarti, la Roma potrebbe approfondire il discorso Luis Henrique con l’Inter. Come riportato da Gianluca di Marzo, esperto di mercato, i due club avrebbero trovato un accordo di massima per il trasferimento del giocatore nella capitale già negli scorsi giorni, su una base fissa di circa 20 milioni più bonus per arrivare alla valutazione di circa 30 milioni fatta dai nerazzurri.

Il giocatore avrebbe aperto alla destinazione giallorossa. Una volta definita la posizione di Mora, dunque, potrebbero accelerare sul fronte Luis Henrique e andare a chiusura della trattativa con l’Inter, che a quel punto andrebbe a ricercare un nuovo esterno più offensivo sul mercato.