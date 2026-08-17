Milan, colpo da oltre 40 milioni: dopo Ramos e Gila ecco un altro maxi investimento

Milan, i rossoneri hanno chiuso un altro colpo da oltre 40 milioni: dopo Ramos e Gila ecco un altro maxi investimento.

Un’estate iniziata in maniera a dir poco turbolenta per il Milan, con la mancata qualificazione alla Champions League e la “tabula rasa” del progetto tecnico a cui è seguita la lunga attesa per l’arrivo di Amorim e dei nuovi dirigenti, si è trasformata in una sessione di calciomercato dai grandissimi investimenti da parte di Cardinale. Dopo l’acquisto a cifre record di Ramos, e quello non altrettanto oneroso ma comunque importante di Gila, i rossoneri sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo di mercato.

E’ in chiusura un’operazione da oltre 40 milioni, che porterebbe i rossoneri ad avere sin qui investito circa 150 milioni sul mercato, senza considerare eventuali colpi ancora in arrivo. Cifre che, al netto delle uscite che dovranno ancora essere fatte dopo la comunicazione da parte di Amorim dei giocatori fuori progetto, restano comunque importanti.

Milan, accordo per Moreira

Il Milan infatti avrebbe trovato l’accordo per l’arrivo in rossonero di Diego Moreira, esterno mancino dello Strasburgo. Il giocatore classe 2004 sarebbe pronto a trasferirsi in rossonero, come rivelato da Fabrizio Romano, per circa 50 milioni più bonus e anche una percentuale sulla rivendita in favore del club.

Moreira, secondo quanto riportato da Romano, sarebbe atteso in città nella giornata di domani per le visite mediche di rito e per completare l’iter che lo porterà ad essere un nuovo giocatore rossonero. Moreira andrà a rinforzare la rosa di Amorim grazie alla sua qualità e duttilità, sia come potenziale soluzione sulla trequarti che sull’esterno. Il Milan aggiunge dunque un’altra importante pedina, in attesa di capire quali saranno le novità sul fronte cessioni.