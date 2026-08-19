Quale futuro per Mauro Icardi? Il futuro del bomber tra la suggestione Lazio e la pista spagnola

Mauro Icardi è tra gli svincolati di lusso di questa sessione di mercato. L’ex Inter sta decidendo il suo futuro, ecco dove potrebbe giocare.

Oltre 200 gol in carriera non sono mai banali, soprattutto se ti chiami Mauro Icardi. Nonostante i 33 anni di età e una carriera che si avvia verso la sua parte finale, Mauro Icardi ha ancora voglia di nuove avventure e, come ha sempre abituato, molti gol. Il giocatore ha chiuso l’esperienza al Galatasaray, e, attualmente svincolato, sta sondando le varie opzioni che gli si sono presentate in cerca dell’opportunità migliore per il suo futuro.

Una di quelle più suggestive, certamente, è il ritorno in Italia. Lo Stivale è una seconda casa per il bomber argentino, che nel nostro paese ha disputato fortunate stagioni e si è fatto conoscere al grande calcio prima con la maglia della Sampdoria, e poi, soprattutto, con quella dell’Inter, amore dal finale turbolento ma mai dimenticato.

Icardi, l’ipotesi Betis

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la Lazio avrebbe provato a convincere Icardi a sposare la causa biancoceleste. La squadra capitolina è in cerca di un nuovo attaccante da regalare a Gattuso, e proprio il giocatore rappresenta una suggestione certamente affascinante per i tifosi.

A gettare acqua sull’ipotesi laziale, però, è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha rimarcato i problemi di mercato dei biancocelesti, che renderebbero difficile arrivare all’attaccante argentino, e ha invece sottolineato le altre proposte arrivate sul tavolo di Icardi, tra cui quella del Real Betis. Al momento, non sarebbe in piedi nessuna trattativa avanzata per l’argentino, ma solo sondaggi. Icardi si sta prendendo tempo per valutare le opzioni. Certo è che attaccanti da oltre 200 gol in carriera non si trovano certamente tutti i giorni.