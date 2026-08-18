Juventus, risolto il dilemma portiere: ecco Vicario

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La Juventus scioglie finalmente i nodi sul fronte portiere: arriva Guglielmo Vicario dal Tottenham. Prenderà il posto di Di Gregorio.

La Juventus sta via via sciogliendo i nodi del suo mercato, e dopo avere risolto il problema centravanti con l’arrivo di Kolo Muani ha colmato un’altra lacuna della rosa bianconera. Sin dall’avvio di mercato, infatti, i bianconeri hanno posto tra le priorità l’acquisto di un nuovo portiere che potesse prendere il posto di Di Gregorio, che non ha convinto nella passata stagione.

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Juventus, risolto il dilemma portiere: ecco Vicario (AnsaFoto) – serieanews

I profili sondati, in questi mesi, sono stati diversi: da Alisson, poi rimasto al Liverpool, a Suzuki, una delle alternative più concrete. Il giapponese sembrava potesse arrivare prima a titolo definitivo e poi, una volta praticamente raggiunto l’accordo del Parma con il PSG, in prestito per una stagione. Il clamoroso ribaltone e la fine della trattativa tra emiliani e francesi ha però archiviato definitivamente l’opzione. Così come è stata accantonata l’ipotesi Emiliano Martinez, un’altra pista seguita attentamente dai bianconeri.

La Juventus ha scelto Vicario

A spuntarla, alla fine, è stato Guglielmo Vicario, da mesi nella lista della dirigenza bianconera. Il portiere del Tottenham è in cerca di rilancio dopo l’esperienza in Inghilterra, caratterizzata da alti e bassi con un buon avvio e una ultima stagione meno felice.

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La Juventus ha scelto Vicario (SerieANews) – serieanews

Il portiere si è trasferito a Torino in prestito con diritto di riscatto, un affare potenzialmente da 10 milioni per gli inglesi. Il giocatore è arrivato a Torino nella giornata di oggi 18 Agosto, dove ha sostenuto le visite mediche e messo la firma sul contratto che lo lega ai bianconeri. La Juventus ha annunciato il suo arrivo sui propri canali ufficiali, e il giocatore è pronto a mettersi agli ordini di Spalletti. La Vecchia Signora, dopo mesi di ricerche, ha il suo nuovo guardiano.