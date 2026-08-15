Parma, intrigo Suzuki: tra Juve e PSG spunta l’Aston Villa, che incrocio

Parma, intrigo Suzuki. Nelle ultime ore il portiere sembra allontanarsi dal PSG, spunta l’Aston Vulla. Juventus pronta ad approfittarne.

Tra i nomi più chiacchierati di questa sessione di mercato c’è sicuramente Zion Suzuki. Le prestazioni del portiere giapponese del Parma non sono passate inosservate, tanto da avere attirato le attenzioni dei grandi club. La Juventus ha seguito a lungo il giocatore, ma alla fine nella corsa all’acquisto sembrava averla spuntata il PSG. I francesi avevano trovato l’accordo con gli emiliani, per una cifra di 35 milioni, e l’idea era proprio, una volta acquistato, di lasciare il portiere in prestito proprio alla Juventus per seguirne la crescita e poi poterlo riportare a Parigi. Un problema che avrebbe risolto anche la questione pali per i torinesi. Quando il quadro sembrava delineato, però, il colpo di scena.

Le richieste dell’entourage del calciatore avrebbero infatti frenato la trattativa con il PSG e spintoi francesi a chiamarsi fuori da un (doppio) affare che sembrava già cosa fatta. Il futuro di Suzuki, insomma, resta ancora molto incerto.

Aston Villa su Suzuki, assist alla Juventus?

Sul giocatore nelle ultime ore si sarebbe palesato l’interesse dell’Aston Villa, che potrebbe mettere sul piatto gli stessi 35 milioni nell’affare con il Parma, a assecondare le richieste del calciatore. L’operazione potrebbe trasformarsi in un assist con la Juventus, che “perso” il prestito di Suzuki potrebbe tornare ad uno dei primi profili sondati per la porta.

Suzuki all’Aston Villa infatti potrebbe liberare Emiliano Martinez. Il “Dibu” era uno dei preferiti della Juventus ad inizio mercato, ma le richieste degli inglesi e la poca volontà di cederlo avevano spinto a virare su altri colpi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Suzuki all’Aston Villa potrebbe cambiar ele carte in tavola e riaprire la porta.