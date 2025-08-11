Hojlund al Milan, nuova svolta sul caso dell’estate: Ibra ha un altro piano

Rasmusn Hojlund al Milan, arriva l’ennesimo colpo di scena della telenovela: Ibrahimovic ha ora un altro piano, ecco cosa accade

Che succede quando un grande allenatore, un progetto ambizioso e un attaccante giovane e affamato si incrociano? A volte, si crea il mix perfetto. O almeno, è quello che spera il Milan, deciso a regalare a Massimiliano Allegri un nuovo riferimento offensivo dopo un’estate fatta di attese, contatti e piani sfumati.

Il nome caldo delle ultime ore? Rasmus Hojlund, attaccante danese in forza al Manchester United. Ma facciamo un passo indietro. Con il solo Santiago Gimenez attualmente a disposizione, il Diavolo ha bisogno di un altro centravanti vero. Il primo nome sulla lista era quello di Dusan Vlahovic, pupillo di Allegri ai tempi della Juventus.

Sembrava tutto apparecchiato, ma tra l’ingaggio elevato e le complicazioni nei rapporti con i bianconeri, la trattativa non è mai davvero decollata. A quel punto, i rossoneri hanno dovuto guardare altrove, e l’attenzione si è spostata su un profilo che conosce bene la Serie A.

Nuovo obiettivo: Hojlund ha detto sì al Milan

Dopo settimane di incertezza, ora sembra esserci una svolta concreta: Hojlund avrebbe aperto al trasferimento in rossonero. A riportarlo è il Manchester Evening News, secondo cui il danese — inizialmente intenzionato a restare in Premier per giocarsi le sue carte — avrebbe cambiato idea dopo essere rimasto in panchina per tutta l’amichevole contro la Fiorentina. Il messaggio di Ten Hag è stato chiaro: lo spazio rischia di essere sempre più limitato, soprattutto dopo l’arrivo di Sesko dal Lipsia.

Il Milan ha fiutato l’occasione e ora vuole stringere i tempi: c’è una settimana di tempo per chiudere l’operazione. La base di discussione è un prestito oneroso con diritto di riscatto, sulla falsariga dell’operazione Loftus-Cheek. Il Manchester United valuta il cartellino attorno ai 30 milioni di sterline — circa 35 milioni di euro — ma i rossoneri puntano a limare la cifra o quantomeno a dilazionare il pagamento.

Hojlund, che conosce già il campionato italiano grazie all’esperienza con l’Atalanta, sarebbe attratto dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare con continuità. Allegri lo stima, e il Milan ha bisogno di una punta con le sue caratteristiche: fisicità, progressione, senso del gol. Una scommessa? Forse, ma il talento non si discute.

Se salta Hojlund, ecco i piani B: Ibra è pronto

Nel caso in cui l’affare dovesse complicarsi — e il tempo, in questo caso, è davvero un fattore — il direttore sportivo Igli Tare è già pronto con delle alternative. Tra i profili monitorati con attenzione spicca Nicolas Jackson, attaccante colombiano in uscita dal Chelsea. Già accostato ai rossoneri in passato, Jackson piace per la sua capacità di attaccare la profondità e per la duttilità tattica.

Più defilato ma comunque interessante è invece il nome di Gonçalo Ramos, oggi al PSG. Il portoghese rappresenterebbe una soluzione più complessa sotto il profilo economico, ma resta nei radar nel caso in cui si aprissero spiragli in prestito. Anche qui, si ragionerebbe su una formula simile a quella pensata per Hojlund: prestito con diritto di riscatto, in modo da non impattare troppo sul bilancio nell’immediato.

Il Milan, insomma, si sta muovendo con decisione ma anche con cautela. Serve un colpo che faccia la differenza, senza però compromettere l’equilibrio economico del club. Allegri vuole un attaccante in grado di incidere da subito, e non è disposto ad aspettare troppo.

La settimana in corso potrebbe essere decisiva. Hojlund resta il primo obiettivo, ma il tempo stringe e i margini d’errore sono minimi. Se sarà lui a vestire la maglia numero 9, lo scopriremo molto presto. Ma se dovesse arrivare qualcun altro… sarà stata davvero una seconda scelta? Oppure il vero colpo di mercato deve ancora arrivare?