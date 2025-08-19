Roma, si accelera sul mercato: dopo Bailey, salta Sancho e virata sul piano B

Gasperini pressa per i rinforzi in breve tempo: Bailey è di fatto chiuso, il grande obiettivo Sancho sta per saltare ed il ds Massara vira sul piano B

La Roma non vuole perdere tempo. Manca poco all’inizio del campionato e, tra allenamenti intensi e amichevoli, il tecnico Gian Piero Gasperini ha fatto capire in modo molto chiaro cosa manca alla rosa: un attaccante centrale, un esterno offensivo e almeno un centrocampista. Insomma, i giallorossi sono ancora un cantiere aperto, e il mercato entra ora nella sua fase più delicata.

Il primo tassello è quasi sistemato: l’arrivo di Leon Bailey dall’Aston Villa è cosa fatta. Ma l’altro innesto in attacco, quello più “di fantasia”, è ancora da definire. Il preferito, manco a dirlo, è Jadon Sancho. Il talento inglese del Manchester United è il profilo che Gasperini vorrebbe vedere all’Olimpico per dare imprevedibilità e velocità alla manovra. Ma la trattativa, al momento, è tutto fuorché semplice.

Sancho si complica: Roma pronta a virare sul piano B

L’idea Sancho è più di un sogno: la Roma ci lavora da settimane e i contatti con lo United non mancano. Il prezzo? Abbordabile sulla carta — si parla di una base da 20 milioni di euro — ma il problema, semmai, è un altro: la concorrenza. Dalla Turchia si è fatto avanti con forza il Besiktas, e i segnali social — con migliaia di tifosi sotto ai post del giocatore — hanno già acceso le sirene inglesi.

Anche se lo stesso Sancho avrebbe fatto sapere di non essere convinto di un trasferimento fuori dalle top five europee, la situazione è in bilico.

Il classe 2000 vuole prendersi tempo per scegliere con calma, ma la Roma non può più aspettare. Servono certezze, non scommesse dell’ultimo minuto. Ed è per questo che a Trigoria si valuta con sempre più convinzione un piano B che, in realtà, potrebbe rivelarsi persino più solido.

Idea Nico Gonzalez: la Roma ci pensa davvero

Il nome nuovo — ma neanche troppo — è quello di Nico Gonzalez, attaccante argentino oggi alla Juventus. Un anno fa era alla Fiorentina, e già allora Gasperini lo aveva individuato come possibile alternativa a Lookman in caso di partenza dall’Atalanta.

Ora, il suo nome torna prepotentemente d’attualità: perché Gasp lo conosce, lo apprezza e sa che può essere l’uomo giusto per completare il mosaico offensivo giallorosso.

Non sarà semplice strapparlo alla Juve. Anche se non è considerato intoccabile, Damien Comolli parte da una valutazione importante: almeno 30 milioni. Ma qualcosa si muove. Gonzalez è partito titolare nell’ultima amichevole bianconera, fornendo l’assist per il gol in rovesciata di Jonathan David, ma i segnali che arrivano dalla Continassa dicono che, con l’offerta giusta, si può parlare.

La Roma pensa a una formula flessibile: prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a presenze o qualificazione Champions. E la Juve? Potrebbe cogliere l’occasione per liberare spazio per nuovi innesti come Edon Zhegrova del Lille o chiudere con l’Atletico per Nahuel Molina, in un intreccio che coinvolgerebbe anche Diego Simeone.

Nico Gonzalez alla Roma non sarebbe solo una seconda scelta, ma un’idea tattica concreta. Un giocatore già rodato nel campionato italiano, con margini di crescita e una buona duttilità. A volte, nel mercato, le alternative diventano occasioni. Sarà questo il caso?