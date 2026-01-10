Un weekend tutto da vivere: dove vedere le partite in tv e streaming

Telecomando sul divano e calendario pieno di partite. Tra tv e streaming, il weekend di calcio prende forma solo se sai dove cercarlo.

Il fine settimana arriva sempre allo stesso modo: telecomando in mano, calendario aperto e quella sensazione che, se si sbaglia una scelta, si finisce per perdersi la partita giusta. Il calcio oggi non manca mai, ma si nasconde in posti diversi. Tv, app, piattaforme, canali: la differenza tra “serata perfetta” e “ho visto solo highlights” spesso sta tutta nel sapere dove guardare prima di sedersi.

Questo weekend offre un menu pieno, ma anche spezzettato. La Serie A resta il piatto forte, poi arrivano Serie B, campionati esteri e coppe. Il problema non è trovare una gara. Il problema è mettere ordine tra streaming e canali, senza trasformare la serata in zapping nervoso o in una caccia al tesoro.

La Serie A si guarda soprattutto su DAZN in streaming. La piattaforma copre tutte le partite del turno e permette di seguire l’intero weekend da smartphone, smart tv o pc. In alcune fasce orarie, soprattutto per le gare più rilevanti, entra in gioco anche Sky e NOW, che offrono la co-trasmissione su canali sportivi e streaming dedicato.

La regola pratica è semplice: se l’obiettivo è avere sempre la certezza di trovare ogni partita, DAZN è la base. Se invece si preferisce l’esperienza “canale fisso” e telecronaca da palinsesto tradizionale, Sky resta utile nei match coperti. Controllare la guida prima evita l’errore più comune, cioè scoprire a calcio d’inizio che la gara sta altrove.

Serie A: partite su DAZN e quelle anche su Sky

Tutte le partite della 20ª giornata sono trasmesse in diretta streaming su DAZN. Alcuni incontri sono disponibili anche su Sky Sport e NOW in co-trasmissione.

Partite visibili anche su Sky / NOW

Atalanta – Torino (Sabato 10/01, 20:45) – DAZN + Sky / NOW

Verona – Lazio (Domenica 11/01, 18:00) – DAZN + Sky / NOW

Juventus – Cremonese (Lunedì 12/01, 20:45) – DAZN + Sky / NOW

Partite in esclusiva streaming DAZN

Como – Bologna (Sabato 10/01, 15:00) – DAZN Udinese – Pisa (Sabato 10/01, 15:00) – DAZN Roma – Sassuolo (Sabato 10/01, 18:00) – DAZN Lecce – Parma (Domenica 11/01, 12:30) – DAZN



Fiorentina – Milan (Domenica 11/01, 15:00) – DAZN

Inter – Napoli (Domenica 11/01, 20:45) – DAZN

Serie B e campionati italiani da seguire

Anche la Serie B si appoggia molto allo streaming e, nel weekend, regala spesso partite più tese di quanto dica la classifica. Chi segue la categoria lo sa: ritmi alti, episodi, ribaltoni. Per questo conviene segnare in anticipo gli orari e tenere pronto il dispositivo giusto, perché l’esperienza cambia se si guarda su tv o schermo piccolo.

Nel pacchetto “Italia” rientrano anche competizioni giovanili e calcio femminile, che continuano a guadagnare spazio in tv e online. Alcuni eventi vanno su canali tematici, altri su piattaforme digitali. Non tutto è sempre in prima pagina, ma l’offerta c’è e cresce. La differenza la fa la curiosità, e una guida tv consultata con un minimo di anticipo.