Paratici, addio Tottenham: l’ex dirigente della Juve torna in Italia (e tradisce i bianconeri)

Paratici nuovo ds della Fiorentina: in carica dal 4 febbraio, rescissione con il Tottenham in chiusura. Cosa cambia per i viola.

Fabio Paratici torna in Italia e lo fa dalla porta principale. La Fiorentina lo ha confermato come nuovo direttore sportivo: entrerà in carica il 4 febbraio, mentre si stanno ultimando gli aspetti formali legati alla rescissione con il Tottenham. Un passaggio di consegne che segna, per i viola, una scelta di peso e una dichiarazione d’intenti sul progetto sportivo dei prossimi anni.

Con il mercato invernale alle spalle, Paratici potrà dedicare le prime settimane a un lavoro di mappatura interna: valutare la rosa, fissare priorità tecniche insieme allo staff, ridefinire processi e responsabilità nell’area sportiva. È la fase zero di ogni nuova direzione, quella in cui si costruiscono metodo e gerarchie, si stabiliscono criteri di reclutamento, si dà una cornice chiara all’identità della squadra. La missione, in sintesi, sarà alzare il livello competitivo con scelte coerenti e sostenibili.

Per Firenze è un salto di qualità in termini di esperienza e relazioni. Paratici porta in dote una rete internazionale costruita tra Serie A e Premier League, la familiarità con i mercati emergenti e un approccio che integra scouting territoriale, analisi dei dati e conoscenza profonda delle dinamiche contrattuali. Chi lo conosce sa che la sua cifra è combinare opportunità e visione: saper leggere prima degli altri dove sta andando il mercato e muoversi di conseguenza.

Il saluto al Tottenham chiude un capitolo iniziato nel 2021. In Inghilterra Paratici ha respirato da vicino il modello Premier, tra efficienza delle strutture e velocità decisionale, e questa esperienza potrà tornare utile in un calcio italiano sempre più chiamato a dialogare con standard internazionali. L’addio agli Spurs, ora in via di formalizzazione, è il passaggio tecnico necessario per l’avvio effettivo del suo nuovo incarico in viola.

Guardando al medio periodo, il dossier più importante è la costruzione dell’organico per la prossima stagione. Questo significa pianificare con anticipo: fissare obiettivi di mercato per ruoli e profili, lavorare su eventuali rinnovi strategici, creare percorsi di valorizzazione per i giovani che possono entrare in prima squadra. La Fiorentina ha bisogno di continuità e di punti fermi: inserire tasselli funzionali, ridurre le sovrapposizioni, dare al tecnico un gruppo equilibrato nelle alternative e nelle caratteristiche.

Paratici tra passato e futuro

Paratici arriva con un curriculum che parla da solo. Dalla lunga esperienza alla Juventus, dove ha contribuito a costruire cicli vincenti anche attraverso intuizioni a parametro zero e operazioni complesse, al passaggio in Premier, il filo rosso è la capacità di tenere insieme programmazione e flessibilità. Non si tratta solo di “comprare bene”, ma di impostare una catena decisionale pulita, allineare scouting e campo, anticipare le dinamiche di un mercato che si muove per finestre sempre più ravvicinate e competitive.

Sul piano operativo, le prime mosse saranno di metodo: incontri, audit, definizione dei processi. Poi arriveranno le scelte, quelle che si misurano con il campo. La Fiorentina ha una base solida e margini evidenti di crescita: il nuovo direttore sportivo è chiamato a trasformare quei margini in risultati, con un percorso riconoscibile. In Serie A, oggi, vince chi sbaglia meno e chi sa leggere il contesto. Portare questa attitudine a Firenze è l’obiettivo implicito della scelta.

Il 4 febbraio è la data cerchiata in rosso. Da lì partirà una fase nuova, con la chiusura del rapporto con il Tottenham come ultimo atto burocratico e l’immediata immersione nel mondo viola. Per i tifosi è il segnale che attendevano: un progetto che alza l’asticella, senza proclami, ma con un dirigente abituato a decidere sotto pressione. Ora la strada è tracciata: programmazione, idee chiare e un orizzonte internazionale per provare a fare il salto che Firenze merita.