Milan, primo colpo: arriva Ramos dal PSG, le cifre del maxi affare

Milan, arriva il primo colpo di mercato: ecco Ramos dal PSG. Le cifre dell’affare. Ecco tutte le informazioni.

Dopo avere sistemato il nuovo assetto societario e annunciato la nuova organizzazione della dirigenza, il Milan è pronto a programmare la nuova stagione. Il cliub ha chiuso il suo primo colpo del mercato estivo. I rossoneri avevano come priorità il trovare un attaccante che potesse garantire gol, dopo i tanti investimenti degli ultimi anni non andati a buon fine. In queste ore i rossoneri si sono mossi con decisione, e con grande velocità hanno trovato l’accordo per portare a Milano il loro obbiettivo di mercato e colmare questa importante vuoto in rosa. Secondo le indiscrezioni sarà il colpo più oneroso della storia del Milan.

Sarà Goncalo Ramos il nuovo centravanti del Milan. I rossoneri hanno infatti chiuso l’accordo con il Paris Saint Germain per l’arrivo dell’attaccante portoghese, da tempo nel mirino del Diavolo. Ramos, classe 2001, 25 anni, arriva dopo una stagione da 12 gol e 2 assist in 45 presenze in Francia, per un totale di 1704′ minuti giocati la scorsa annata. Lascia il PSG dopo 3 stagioni (si era trasferito nel 2023), per una cifra a dir poco importante. Il nome di Ramos sarebbe stato richiesto espressamente dal nuovo tecnico del Milan Amorim, Cardinale dunque ha approvato l’investimento sul calciatore accontentando il nuovo allenatore e esaudendo la richiesta del tecnico.

Ramos, le cifre dell’affare

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione che porta Ramos al Milan è particolarmente onerosa: supererà infatti i 50 milioni di euro. Addirittura, con i bonus si potrebbero arrivare a superare i 70 milioni di euro, una cifra che renderebbe l’operazione la più onerosa della storia del Milan. Il giocatore firmerà un contratto con i rossoneri della durata di 5 anni.

Il Milan, dunque, punta fortissimo sull’attaccante portoghese, che nelle scorse settimane avrebbe già effettuato in segreto le visite mediche ed è dunque pronto alle varie formalità di rito per poi poter iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in rossonero. Ramos avrà il compito di essere il terminale offensivo del nuovo Milan di Amorim, in attesa di capire quali saranno le mosse della società rossonera sulla trequarti (su tutti sarà da capire il futuro di Rafa Leao) e sul resto dell’attacco. Inizia dunque a prendere forma il nuovo corso del tecnico portoghese, il nuovo Milan parte da Ramos.