Juventus, è caccia al portiere: tre nomi in lista, pro e contro – serieanews

La Juventus cerca il suo nuovo portiere: tre nomi in lista, pro e contro dei profili sondati da Carnevali.

In casa Juventus sono in corso grandi manovre in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati dal neo amministratore delegato Carnevali c’è sicuramente quello di un nuovo portiere. Le prestazioni di Michele di Gregorio la passata stagione non hanno convinto, e la Juventus vuole tutelarsi con un nuovo acquisto nel reparto.

I bianconeri sembravano avere individuato in Alisson il profilo ideale, ma l’offerta di rinnovo fatta al Liverpool al brasiliano ex Roma ha messo la parola fine alle speranze bianconere. La Juventus sta dunque virando su altri candidati, e secondo le indiscrezioni sarebbero comunque diversi i profili sondati. La rosa si è comunque ristretta a pochi nomi, ognuno di questi con una lista di pro e contro ben definita.

Juventus, tre nomi per il futuro dei pali

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero tre i nomi nel mirino dei bianconeri. Il primo è quello di Emiliano Martinez, attualmente impegnato al mondiale con la nazionale argentina. Il “Dibu” porterebbe in dote personalità e carisma, oltre a mentalità vincente e tanta esperienza. Il contro? Una carriera che, a 34 anni da compiere il prossimo settembre, è più proiettata verso la parte finale. L’Aston Villa, oltre tutto, fa una valutazione di circa 20 milioni, senza considerare lo stipendio da circa 6 milioni del giocatore.

Marco Carnesecchi sarebbe certamente un colpo “da Juventus”. Classe 2000, è uno dei migliori portieri del campionato, in linea con la tradizione italiana di numeri uno che ha a lungo regnato in casa bianconera. Il contro? Una valutazione da oltre 50 milioni. Non pochi considerando le tante operazioni che i bianconeri dovranno fare in questo mercato.

Chiude il trio Guglielmo Vicario, forse il più semplice da raggiungere dei tre. La sua avventura al Tottenham infatti sembra essersi esaurita, e gli inglesi di fronte ad una offerta di circa 20 milioni potrebbero lasciarlo partire. Il portiere, da parte sua, ha manifestato la volontà di tornare nel nostro campionato. Lo aveva seguito l’Inter, che ha poi però deciso di “promuovere” Martinez, La Juventus sarebbe certamente una pista da tenere in considerazione. Il contro, in questo caso, è la stagione non esaltante vissuta con gli inglesi. Il rendimento del portiere è calato con quello della squadra, che ha rischiato la retrocessione. Dove ricadrà la scelta bianconera? Sarà davvero uno dei tre il prossimo portiere titolare?