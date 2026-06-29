Roma, sogno Greenwood e un occhio alle cessioni: il punto sui giallorossi – serieanews

La Roma sogna Greenwood e guarda con attenzionee alle cessioni: il punto sul calciomercato dei giallorossi.

La qualificazione alla Champions League, che sembrava insperata sino a poche giornate dal termine dello scorso campionato, ha portato grandissimo entusiasmo in casa Roma, e soprattutto grandi ambizioni in vista della prossima stagione. Gli uomini di Gasperini puntano non solo a onorare la partecipazione alla massima competizione europea, ma a fare uno step successivo in vista della prossima annata: l’obbiettivo è confermare il posto Champions certamente, ma con un po’ di fortuna e investimenti mirati, chissà, anche impensierire nella lotta scudetto.

Sulle ambizioni della squadra avrà certamente un ruolo fondamentale il mercato, è in casa giallorossa in queste settimane è stato soprattutto uno l’obbiettivo seguito con maggiore attenzione. Si è parlato, però, molto anche della necessità di vendere per sistemare le cose sul fronte FFP, e anche su questo versante i rumors sono stati molti.

Roma, Greenwood e lo spettro delle cessioni

Il nome in cima alla lista dei giallorossi è da tempo quello di Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia è il profilo internazionale individuato dai giallorossi per fare lo step successivo. Per regalarlo a Gasperini è pronto un grande sforzo per convincere i francesi, oltre ad un contratto da oltre 4 milioni a stagione per il giocatore.

Come detto, però, in casa Roma tengono banco in questi giorni soprattutto le voci sulle cessioni, vista la scadenza di fine giugno. Tra i big, al momento il candidato numero uno alla partenza sembra essere Matias Soulé, che i giallorossi avrebbero individuato come la cessione necessaria ad evitare sanzioni dalla Uefa. Per lui resta aperta la pista araba, ma attenzione ad un clamoroso ritorno alla Juventus. Niente, ad ogni modo, è ancora definito, continuano dunque le voci di mercato anche su altri pezzi grossi dai giallorossi: Kone dopo l’interesse di Inter e Arsenal, al momento fermo, continua comunque ad essere un profilo da tenere d’occhio. Nessuna intenzione da parte della Roma, invece, di cedere Wesley e Svilar.

Da tenere d’occhio la questione rinnovi: Gianluca Mancini da mesi è in trattativa per prolungare il suo contratto. L’Inter, interessata al giocatore, segue con attenzione la questione. In attesa di formalizzare l’accordo per il rinnovo anche Paulo Dybala, verso una permanenza a Roma dopo le voci di un rientro in patria al Boca Juniors.