Napoli, finalmente Allegri: il tecnico ha risolto con il Milan, c’è la firma – serieanews

Il Napoli riparte da Massimiliano Allegri. Il tecnico a settimane dall’accordo con gli azzurri ha finalmente firmato.

Nessuna sorpresa, doveva essere il giorno di Massimiliano Allegri al Napoli e così è stato. Da tempo l’ex tecnico del Milan e gli azzurri avevano trovato l’accordo per un contratto triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions League e alla conquista dello scudetto. Non si era potuto, però, procedere per via di alcune questioni burocratiche che nelle ultime ore sono state risolte.

Allegri era infatti ancora legato al MIlan. Nonostante l’addio all’indomani della mancata qualificazione in Champions League, il tecnico era ancora legato a tutti gli effetti ai rossoneri. Si è dovuto dunque procedere con la rescissione del contratto. Una questione che, anche per via delle questioni societarie rossonere, che solo da qualche giorno ha ufficializzato la propria nuova dirigenza e organizzazione, si è protratta più a lungo del previsto. Ora, però, tutto sembra essere stato risolto e Allegri può dunque iniziare ufficialmente la propria avventura alla guida del Napoli.

Napoli, inizia l’era Allegri

Come riportato da Gianluca di Marzio, nella giornata di ieri 29 giugno si è arrivati alla rescissione con il Milan e Allegri ha potuto firmare il proprio contratto con il Napoli sulla base degli accordi presi nelle scorse settimane. La prassi, poi, prevede annunci e l’inizio della nuova era targata Allegri per il Napoli.

Dopo il vincente biennio Conte, che ha portato uno scudetto a Napoli, de Laurentiis riparte da un altro tecnico vincente. Allegri, con i 6 campionati vinti (1 alla guida del Milan, 5 sulla panchina della Juventus) porta un curriculum di primo piano e voglia di riscatto dopo le ultime esperienze opache in panchina. Il ritorno sulle panchine di Milan e Juventus non è andato come sperato per il tecnico, che vuole dimostrare a Napoli di poter tornare a competere per lo scudetto.