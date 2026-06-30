Napoli, finalmente Allegri: il tecnico ha risolto con il Milan, c’è la firma

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Il Napoli riparte da Massimiliano Allegri. Il tecnico a settimane dall’accordo con gli azzurri ha finalmente firmato.

Nessuna sorpresa, doveva essere il giorno di Massimiliano Allegri al Napoli e così è stato. Da tempo l’ex tecnico del Milan e gli azzurri avevano trovato l’accordo per un contratto triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions League e alla conquista dello scudetto. Non si era potuto, però, procedere per via di alcune questioni burocratiche che nelle ultime ore sono state risolte.

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Napoli, finalmente Allegri: il tecnico ha risolto con il Milan, c’è la firma – serieanews

Allegri era infatti ancora legato al MIlan. Nonostante l’addio all’indomani della mancata qualificazione in Champions League, il tecnico era ancora legato a tutti gli effetti ai rossoneri. Si è dovuto dunque procedere con la rescissione del contratto. Una questione che, anche per via delle questioni societarie rossonere, che solo da qualche giorno ha ufficializzato la propria nuova dirigenza e organizzazione, si è protratta più a lungo del previsto. Ora, però, tutto sembra essere stato risolto e Allegri può dunque iniziare ufficialmente la propria avventura alla guida del Napoli.

Napoli, inizia l’era Allegri

Come riportato da Gianluca di Marzio, nella giornata di ieri 29 giugno si è arrivati alla rescissione con il Milan e Allegri ha potuto firmare il proprio contratto con il Napoli sulla base degli accordi presi nelle scorse settimane. La prassi, poi, prevede annunci e l’inizio della nuova era targata Allegri per il Napoli.

Napoli, inizia l’era Allegri – serieanres

Dopo il vincente biennio Conte, che ha portato uno scudetto a Napoli, de Laurentiis riparte da un altro tecnico vincente. Allegri, con i 6 campionati vinti (1 alla guida del Milan, 5 sulla panchina della Juventus) porta un curriculum di primo piano e voglia di riscatto dopo le ultime esperienze opache in panchina. Il ritorno sulle panchine di Milan e Juventus non è andato come sperato per il tecnico, che vuole dimostrare a Napoli di poter tornare a competere per lo scudetto.