Inter, la frenetica giornata nerazzurra tra l’arrivo di Spence e Frattesi

Vigilia di Ferragosto movimentata in casa nerazzurra: l’Inter accoglie Djed Spence e saluta Davide Frattesi.

E’ stata una giornata di Ferragosto quanto mai movimentata in casa Inter. Chi si aspettava lo stallo pre festivo è rimasto certamente sorpreso. La giornata è iniziata con le visite mediche di Djed Spence, arrivato nella nottata di ieri a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo ha legato ai nerazzurri sino al 2031.

Sarà lui l’erede di Denzel Dumfries, dopo l’accordo col Tottenham trovato nei giorni scorsi sulla base di circa 30 milioni. Il giocatore è pronto a mettersi a disposizione di Cristian Chivu, anche se non sarà ovviamente presente per l’ultimo test prima dell’inizio del campionato dei nerazzurri previsto per domani.

Frattesi alla Lazio

Per un acquisto che arriva, un altro parte: l’Inter ha salutato Davide Frattesi, partito alla volta di Roma per iniziare la sua avventura con la Lazio. La giornata, a dire la verità, era iniziata con una certa apprensione per il blocco della lega all’operazione per via di alcune questioni legate agli indici finanziari della Lazio. Nerazzurri e biancocelesti si sono dunque dovuti risedere al tavolo per risolvere la questione.

L’accordo, che era stato trovato sulla base di prestito oneroso da un milione con riscatto da 14 milioni allo scattare di determinate condizioni, è stato ridefinito in un prestito da 5 milioni più 10 milioni di diritto di riscatto, ottenendo così il via libera. Frattesi è partito nel pomeriggio per la capitale, e la Lazio ha già annunciato il suo arrivo sui propri canali ufficiali: “L’attesa è finita. davide è qui” hanno scritto i canali biancocelesti.

Per non farsi mancare niente, l’Inter ha anche accolto in sede gli agenti di Pio Esposito, continuando le trattative per il rinnovo. Si chiude così una pazza (e impegnata) vigilia di ferragosto nerazzurra.