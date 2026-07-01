Juventus, primo colpo: accordo per Ekhator, la mossa di Carnevali – serieanews

La Juventus ha trovato l’accordo per l’arrivo a Torino di Ekhator: il giocatore è il primo colpo di Carnevali

Carnevali al Sassuolo ha abituato ad una grande attenzione anche e soprattutto verso lo scouting e la ricerca di giovani talenti, e anche alla Juventus, pur con ovvie differenze, è intenzionato a portare almeno in parte questa filosofia. I bianconeri, che dovranno anche fare a meno dei ricavi Champions e hanno dovuto sostenere duri colpi al bilancio, non possono affidarsi solo a maxi colpi, ma devono necessarialmente guardare con attenzione anche a colpi intelligenti e a costi più contenuti che possano però fruttare in futuro.

In questo senso, è arrivato un’importante accelerata su una trattativa che riguarda uno dei giovani talenti più promettenti del nostro calcio. La Juventus ha trovato l’accordo per portarlo a Torino: è lui il primo acquisto dell’era Carnevali.

Juventus, arriva Ekathor: i dettagli

Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi canali social, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il Genoa per l’arrivo a Torino di Jeff Ekhator, giovane talento italiano classe 2006. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 16 milioni più 2 di bonus, nell’affare è coinvolto anche David Puczka, stella della Next Gen, come contropartita. Ekhator firmerà con la Juventus un contratto della durata di 5 anni.

Il giocatore, una volta trovata l’intesa di massima, è partito a Torino per le visite mediche di rito e iniziare l’iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dei bianconeri. Un nome di prospettiva, che la Juventus e Spalletti puntano a valorizzare per il futuro. Un segnale, anche della volontà dei bianconeri di tornare a dare freschezza al nuovo progetto tornando protagonista sul mercato delle giovani promesse del calcio italiano.