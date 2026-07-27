Inter, Stones ad un passo: ecco perché il colpo “alla Marotta” è la scelta giusta

Inter sempre più vicina a John Stones. Il giocatore, svincolatori dal Manchester City, è ad un passo dai nerazzurri.

John Stones sarebbe prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Con le dovute cautele che sino al momento della firma devono essere mantenute in sede di mercato, si può dire che il club nerazzurro e il giocatore inglese avrebbero trovato un accordo sulla base di un biennale da 4 milioni l’anno. Chivu, insomma, è ad un passo dal vedere formalizzato il primo acquisto per la saua rosa nel reparto difensivo.

E’ certamente un colpo molto “da vecchia Inter”: sui parametri zero, i nerazzurri hanno costruito molti dei loro successi (da Calhanoglu a de Vrij, da Zielinski a Thuram sino a Mkhitaryan, sono stati tantissimi gli svincolati che hanno trovato fortuna in nerazzurro). Puntare sui giocatori svoncolati è stato da sempre uno dei marchi di fabbrica di Marotta, che punta all’enesimo successo su questo fronte.

Stones, esperienza e caratura internazionale

Il colpo Stones ha senso per tanti motivi: le qualità dell’Inglese, non a casi cresciuto calcisticamente sotto un certo Guardiola, non sono certamente in dubbio. Il difensore porta mentalità, vincente, leadership e carisma fuori dal campo, abilità nelle letture e in impostazione del gioco sul campo.

Considerando le cifre dell’affare, contenute rispetto alle richieste iniziali del giocatore (che ha poi finito con l’abbassare le sue pretese nel corso dei mesi, aspetto che ha avuto un ruolo decisivo nella trattativa, dopo che per mesi il profilo dell’inglese era stato proposto alla dirigenza nerazzurra senza però scaldare troppo) Stones può rivelarsi una vera occasione. I dubbi riguardano, più che altro, i problemi fisici che hanno speesso limitato il giocatore in questi anni. A parte questo, Stones è un profili impportante, che cautela i nerazzurri in attesa di capire cosa succederà sul fronte Romero.