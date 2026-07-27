Napoli Trionfa Nonostante le Assenze: Allegri Vede Progressi e De Laurentiis Esprime Entusiasmo

Una vittoria tirata, il fiato corto per le assenze e un’eco che rimbalza dagli spogliatoi: il Napoli tiene la rotta, mentre sullo sfondo cresce l’idea di Allegri. Si sente entusiasmo, ma anche prudenza. È la solita Napoli: cuore, dettagli, domande aperte.

Un successo che pesa

Il Napoli ha vinto nonostante le assenze. Non è un dettaglio. Quando mancano tre titolari e porti comunque a casa il risultato, vuol dire che il gruppo ha identità. La squadra ha gestito i momenti chiave. Ha abbassato il baricentro quando serviva. Ha accelerato sugli esterni. Ha tenuto il pallone senza forzare. Sono segnali semplici, ma solidi.

Il piano gara è stato pulito. Blocchi stretti, pressing mirato, ripartenze in due passaggi. In area, pochi fronzoli. Tiro, secondo pallone, copertura della transizione. Il risultato rispecchia il campo: sofferenza, sì, ma controllo emotivo. Questo conta quando il calendario morde e la panchina è corta.

Qui entra la parte più interessante. Chi guarda il Napoli oggi vede piccoli progressi. Le distanze tra i reparti sono più razionali. Il palleggio non è fine a se stesso. La rifinitura cerca il lato debole, non la giocata bella. Sembra un calcio meno romantico, più concreto. Eppure lo stadio lo capisce. Applaude la scelta giusta al minuto 82 come il dribbling al 20’.

La tentazione Allegri

Sullo sfondo c’è il nome che sposta i discorsi: Massimiliano Allegri. Un allenatore che, dati alla mano, ha vinto sei scudetti. Uno con il Milan, cinque con la Juventus. Un palmarès che parla. È in questo contesto che le parole del presidente Aurelio De Laurentiis suonano chiare: “Ovvio l’entusiasmo per Allegri, ha vinto sei scudetti”. È una frase forte. E accende l’immaginario di una piazza che guarda sempre avanti.

A oggi non ci sono conferme ufficiali su trattative chiuse o tempi precisi. Questo va detto. Ma il segnale è potente. De Laurentiis è al timone dal 2004. Con lui il club è risalito, ha costruito e ha vinto uno Scudetto nel 2022-23. Il suo fiuto per i progetti lunghi è un fatto. E l’idea Allegri, per filosofia, suona compatibile con la fase che il Napoli sta vivendo: pochi alibi, tante soluzioni, gestione dei momenti. In una parola: stabilità.

Cosa vedrebbe Allegri in questo Napoli? Probabilmente ciò che ha appena mostrato in campo: compattezza nei 30 metri, letture preventive, cattiveria sulle seconde palle. Il tecnico livornese ha sempre puntato sulla fase di non possesso come leva per attaccare meglio. Sulla carta, è un abito che a questa rosa può cadere bene. Soprattutto quando mancano gli interpreti di fantasia e serve una struttura che regga la partita nei dettagli.

Al tempo stesso, la città chiede appartenenza. Vuole riconoscersi nella sua squadra. E qui entra un altro tassello verificabile: il San Paolo—per molti, ancora così—ha sempre premiato chi corre senza teatralità, chi non si piange addosso. Allegri o non Allegri, il pubblico risponde a questa grammatica. È la base su cui costruire il resto.

C’è una fotografia che resta dopo la sirena: il gruppo a metà campo, mani alzate verso le curve. Il risultato è dalla loro parte. Le assenze restano, ma la sensazione è che il Napoli stia tornando a parlare un linguaggio condiviso. Continuità, pragmatismo, un pizzico di furbizia. Ingredienti che nel calcio non passano mai di moda.

E allora viene naturale chiederselo: in una stagione che chiede testa fredda e coraggio caldo, cosa conta di più per questa squadra, il nome sulla panchina o lo sguardo di chi, dal campo, sa scegliere il passaggio giusto al momento giusto?