Italia, nuovo ribaltone: ecco Mancini e Ranieri, ma c’è una domanda

Italia, nuovo ribaltone in Nazionale: arrivano Mancini come commissario tecnico e Ranieri come dt. Dopo il polverone Pirlo si prova a ripartire, ma con una domanda.

Nuovo ribaltone sulla panchina della Nazionale Italiana. A pochi giorni dall’avvio del nuovo ciclo, la nuova Italia targata Maldini – Leonardo è crollata in seguito al no secco alla candidatura di Andrea Pirlo e al polverone scatenatosi in merito all’eventualità dell’ex calciatore di sedersi sulla panchina della Nazionale. Una divergenza che ha portato Maldini e Leonardo a fare un passo indietro e rassegnare le proprie dimissioni. Si riparte dunque, ancora una volta da zero.