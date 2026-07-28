Ruolo e Strategie di Modric nel Milan: Le Rivelazioni dell’Allenatore Amorim

A Perth l’aria è tersa e il campo fa rumore. Ruben Amorim ci guarda dritto, risponde pacato, poi sposta l’attenzione su un nome che accende tutto: Modric. Il viaggio del Milan comincia qui, con una bussola in più in tasca e una promessa non detta: cambiare il ritmo delle partite senza strappi inutili, con testa alta e palla pulita.

C’è un senso di attesa in città. Il Milan rifinisce la seconda parte della preparazione in Australia. Amorim, davanti ai giornalisti, prende il tempo giusto. Parla di metodo, parla di gruppo. E quando arriva la domanda su Luka Modric, non fa giri. Non serve.

Il contesto aiuta. Perth consegna luce, spazi larghi, sedute mirate. Il Milan lavora sul dettaglio: uscita dal basso, distanze corte, linee chiare. Qui Modric entra come chi sa dove mettersi. Non forza. Sceglie.

Modric non ha bisogno di presentazioni. Parliamo del Pallone d’Oro 2018, del leader di una Croazia vicecampione del mondo nel 2018 e terza nel 2022, di un centrocampista con oltre 150 presenze in nazionale e un palmarès europeo che parla da solo. È abituato a notti pesanti. Sa leggere il rumore di uno stadio come una pagina di diario.

Perth, caldo d’inverno e idee chiare

Amorim lo ha detto con semplicità: il ruolo di Modric nasce dal campo, non dal nome. In pratica significa due cose. Prima: gestione del ritmo. Modric abbassa la palla, la ripulisce, invita la squadra a respirare. Seconda: verticalità selettiva. Non lanci a caso, ma linee che aprono la partita quando l’avversario si scopre.

Tradotto in immagini: il classico controllo a uscire con l’interno destro, il busto che finta a sinistra e la palla che vola a destra, dietro il terzino. Oppure il passaggio corto per attirare pressione e liberare il “terzo uomo” che entra frontale. È qui che la sua esperienza diventa strategia.

Amorim ha lasciato intendere un impiego elastico. Modric può iniziare basso, da regia, se serve ordine. Può alzarsi tra le linee, se la gara chiede una luce nell’ultimo terzo. E può incidere anche entrando a gara in corso, nei 25 minuti in cui la gestione del tempo vale quanto un gol. Il minutaggio, ovvio, si costruirà giorno per giorno: dal club non arrivano numeri precisi, e non avrebbe senso fissarli ora.

Cosa cambia per i compagni e per Amorim

Con Modric in campo, il centrocampo guadagna una voce guida. Le uscite diventano meno affrettate. I difensori giocano un passaggio in meno di sicurezza. Gli esterni attaccano lo spazio sapendo che il pallone arriverà “quando” serve, non solo “se” serve. Sui piazzati, la qualità del cross porta punti invisibili: rimbalzi migliori, seconde palle più pulite, squadra alta con coraggio.

Per Amorim è anche un segnale culturale. Pretendere la palla sotto pressione. Cercare il compagno giusto, non quello vicino. Ridurre gli strappi senza idea e aumentare i metri guadagnati con testa fredda. È un cambio di abitudini. Non è moda. È equilibrio.

C’è un dettaglio che vale ovunque, da Perth a San Siro: Modric comunica con il corpo. Una mano, uno sguardo, un mezzo passo. Non è solo leadership verbale. È grammatica del gioco. E questa grammatica si impara stando accanto a chi la sa già parlare.

Il video dell’incontro in Australia restituisce soprattutto questo: serenità, priorità chiare, niente promesse facili. Il resto lo farà il campo. E allora viene naturale chiederselo: in una stagione lunga, cosa può nascere quando un maestro del tempo incontra una squadra che vuole tornare a comandarlo? Forse la risposta è tutta lì, nel primo pallone giocato bene quando la partita ancora non dice niente ma tu, dentro, senti già la direzione. Il nord, oggi, profuma di Milan. Di Amorim. Di Modric. Di una palla che non scotta più.