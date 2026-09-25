Italia inizia il nuovo percorso in Nations League

Oggi, 25 settembre 2026, la Nazionale italiana di calcio inizia un nuovo capitolo nella Nations League, affrontando il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45.

Questa partita rappresenta un momento cruciale per l’Italia, guidata da Roberto Mancini, poiché segna l’apertura di un nuovo ciclo dopo un periodo difficile, contrassegnato da tre esclusioni consecutive dai Mondiali. Il ct ha deciso di rinnovare il gruppo, richiamando giocatori esperti e dando spazio a giovani promesse.

Nel girone di Lega A, oltre all’Italia, ci sono anche Francia e Turchia, e solo le prime due classificate avranno accesso ai quarti di finale, in programma a marzo 2027. Il Belgio, guidato da Mark van Bommel, si presenta come un avversario temibile, con stelle come Kevin De Bruyne e Youri Tielemans in squadra.

Le formazioni probabili vedono l’Italia con Donnarumma tra i pali e una difesa a quattro, mentre il Belgio potrebbe schierarsi con un modulo 4-3-3. Nei confronti storici, l’Italia ha il sopravvento, con 17 vittorie su 26 incontri ufficiali disputati.

Questa sera, il sostegno del pubblico potrebbe rivelarsi fondamentale per spingere gli Azzurri nel loro cammino in questa competizione.